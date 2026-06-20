Хотелска верига въведе „часове без социални мрежи“, за да откаже гостите от телефоните

Инициативата се предлага в хотели в няколко европейски града, сред които Амстердам, Единбург, Глазгоу и други

Гостите на хотелите YOTEL вече ще могат временно да блокират достъпа си до социалните мрежи чрез специална карта Bloom. Инициативата идва в момент, когато пътуването все по-често е съпроводено от постоянно присъствие онлайн – от високоскоростния интернет в самолетите до непрекъснатото споделяне на снимки и видеа в социалните мрежи по време на почивка, предава Еuronews.

За да насърчи дигиталния детокс, хотелската верига въвежда нова услуга, наречена „час против приложенията“. Тя беше представена по повод Световния ден на уелнес и ще бъде достъпна за гостите на хотелите YOTEL по целия свят. Чрез едно докосване на телефона до карта Bloom посетителите ще могат да блокират избрани дигитални разсейвания за период от един час.

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Инициативата вече се предлага в хотели в няколко европейски града, сред които Амстердам, Единбург, Глазгоу, Лондон Сити и Манчестър. Според компанията целта е да се създаде пространство за по-смислени преживявания по време на пътуване и да се даде възможност на гостите да се откъснат за кратко от постоянния поток от известия и публикации.

За да се възползват от услугата, посетителите трябва предварително да изтеглят приложението Bloom, а след това да посетят бара на хотела. Там те могат да докоснат специалната карта до телефона си и да блокират избрани приложения – например Instagram или X. След изтичането на един час персоналът уведомява гостите, които могат отново да използват картата, за да възстановят достъпа си до блокираните платформи.

През това време хотелът насърчава посетителите да се отдадат на по-неангажиращи дигитално занимания – да изпратят пощенска картичка на близък човек, да опитат специалния коктейл Bloom или просто да прекарат време в разговори с приятели и други гости. Идеята е кратката пауза от социалните мрежи да бъде заменена с реални преживявания и общуване.

Bloom стартира през 2024 г. и се различава от повечето приложения за ограничаване на достъпа до социални мрежи с това, че за повторно отключване е необходима физическа карта. Според създателите именно това прави системата по-ефективна, тъй като потребителят трябва съзнателно да стане и да използва картата, за да си върне достъпа. Като част от партньорството гостите на YOTEL могат да получат и 10% отстъпка при покупка на карта Bloom за използване извън рамките на инициативата.