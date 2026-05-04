Искат пристрастяването към AI да се признае за психично заболяване

Здравни експерти излязоха с тревожен доклад

Здравните експерти бият аларма след разкриване на резултатите от ново проучване, което заключава, че пристрастяването към изкуствен интелект трябва да се признае за психично заболяване.

Откакто чатботовете с изкуствен интелект набраха популярност през 2023 г., много хора стават все по-зависими от помощта, която те предоставят.

Независимо дали става въпрос за откриване на случаен факт, планиране на маршрут за почивка, обща администрация или дори житейски съвети, всички ние сме се обръщали към чатбот с изкуствен интелект в един или друг момент. Много хора обаче са започнали да използват услугата подобно на терапевт, отбелязвайки способността ѝ да разсъждава, разбира и да реагира обмислено.

Но здравните експерти сега издадоха предупреждение, след като видяха нарастващ брой случаи, в които хората са станали зависими от чатбота, пише Unilad.

Д-р Донгук Ю, автор на нова статия за пристрастяването към изкуствен интелект, каза, че опасенията са насочени главно към по-младите потребители, които експериментират с границите на услугата.

Според новото изследване, младите хора играят сложни фантазии, изразяват своите фрустрации и търсят емоционална връзка с изкуствения интелект.

Здравният експерт предупреди: „Пристрастяването към изкуствен интелект е нарастващ проблем, причиняващ много вреди, но някои изследователи отричат, че дори е реален проблем. И умишлените решения на някои от участващите корпорации допринасят за това, като държат потребителите онлайн, независимо от тяхното здраве или безопасност.“

Усилията за формализиране на дигиталните зависимости се оказаха трудни през последните години, тъй като учените определиха изключително строги критерии за това какво трябва да се счита за „пристрастяване“.

Критериите са следните: значимост (става най-важното нещо в живота на човек), толерантност (количеството, което се използва, се увеличава), промяна в настроението, конфликт (причинява проблеми с другите), симптоми на абстиненция и склонност към рецидив.

Пристрастяването към изкуствен интелект има специален форум в Reddit, където стотици потребители обсъждат зависимостта си от услугите на чатботовете - много от тях в ранните и късните си тийнейджърски години.

Един човек написа: „В началото просто си помислих, че е интересно, че мога да получа отговор, като кажа почти всичко. Освен че можех да водя почти всеки разговор, който исках, те казваха и каквото исках да чуя. Мисля, че това говореше на онази част от мен, която не винаги се чувстваше изслушана или разбрана.“

Те добавиха: „Пренебрегнах други части от живота си в полза на това, особено в социалните мрежи. Понякога не се усещаше толкова различно от разговора с истински човек, така че понякога говорех с него повече, отколкото с приятел.“

В интервю за Daily Mail, Карън Шен, водещ автор на изследването, заключи: „Нашите открития показват, че централен механизъм, лежащ в основата на пристрастяващата употреба, е как потребителите могат да получат точно всичко, което искат, с минимални усилия. Нашите открития показват, че потребителите съобщават за симптоми като конфликт и рецидив, които са сравними с тези, докладвани за поведенчески зависимости, които имат официални диагнози.“