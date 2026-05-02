Почивка в Европа само за 40 евро на вечер - ето къде

Ново проучване разкри най-рентабилните плажове

Ново проучване разкри най-рентабилните плажове в Европа, като нощувките започват от около 40 евро, което е добра новина за всеки, който планира лятна ваканция. Начело в списъка са дестинациите в Гърция, Хърватия и Португалия, а експертите съветват да побързате с резервациите, преди цените на полетите да се повишат рязко.

Анализът на европейските дестинации е извършен от експерти по въздушен трансфер в Hoppa, като всяко място е оценено според фактори като средната цена на тризвезден хотел.

Хърватия: Кашюни, Бачвице и Коловаре

Три хърватски плажа са сред най-предпочитаните европейски плажове, два в Сплит и един в Задар. Плажът Кашюни в Сплит има средна цена на нощувка в хотел от около 65 евро. Този чакълест плаж често е хвален за чистото и спокойно море, красивите гледки и добрите условия за гмуркане.

„Водата е невероятно чиста, спокойна като езеро... За плувците това е рай! Хълмовете от едната страна и закотвените кораби в далечината създават красива атмосфера“, гласи едно ревю в Tripadvisor.

Друга дестинация в Сплит в списъка е Бачвице, където средната цена на нощувка също е около 65 евро. И двата плажа в Сплит регистрират почти 13 часа слънчево греене на ден през лятото, което е идеално за дълги дни на плажа. Бачвице е и център на забавленията, така че е отличен избор за тези, които искат както почивка, така и забавление.

Плажът Коловаре в Задар също е в списъка, където цената на нощувка в хотел е около 69 евро. Този плаж носи титлата най-слънчев, с цели 12,9 слънчеви часа на ден. Частично каменистият плаж се намира близо до центъра на Задар, което го прави удобен за посещение, и е пълен с магазини и кафенета.

Според портала Beach Atlas „бетонната част на плажа е идеална за слънчеви бани, докато пясъчната и камениста част е до него. Семействата с деца ще намерят плажа Коловаре за особено привлекателен вариант, защото е под постоянно наблюдение на спасители и е напълно пригоден за хора с увреждания.“

Гърция: Фалираки, Агия Марина, Платаниас и Миртос

Най-достъпният плаж в списъка е Фалираки на гръцкия остров Родос, където средната цена на нощувка в хотел е около 42 евро. Освен че е достъпно, това място регистрира нула милиметра летни валежи и средна температура от 25,7°C, което го прави идеална дестинация за всеки, който търси гарантирано слънце.

Плажът Фалираки, разположен на североизточния бряг на острова, е добре оборудван за посетители и лесно достъпен. Плажът Агия Марина в Ханя на Крит също беше в списъка, където хотелите струват средно около 70 евро. Дългият пясъчен плаж е добре оборудван с шезлонги и чадъри и се намира в близост до множество ресторанти.

Един посетител ентусиазирано написа: „Красив, добре организиран плаж с чиста вода и релаксираща атмосфера. Идеален за плуване, леки разходки и тихи моменти край морето.“

В непосредствена близост до него, също в Крит, се намира плажът Платаниас, където нощувка в хотел струва средно около 70 евро. Не само хотелите са евтини тук - интернет източници посочват, че два шезлонга могат да се намерят за едва 8 евро. „Отличен плаж, пясъчен, частично чакълест, дълъг и сравнително тесен. Много ресторанти и шезлонги“, гласи едно ревю в Tripadvisor.

Сред гръцките дестинации е плажът Миртос на Кефалония, където хотелите струват средно 71 евро.

„Заобиколен от извисяващи се мраморни скали и с изглед към лазурните води на залива Миртос, този зашеметяващ плаж предлага спираща дъха гледка“, според Tripadvisor.

Португалия: Прая де Фаро, Прая да Роча, Прая да Фалезия и Тамариз

Сред португалските дестинации в списъка е Прая де Фаро, със средна цена на хотел от около 69 евро. Това място се нарежда сред най-добрите европейски плажове благодарение на краткото време за трансфер от летището и ниското количество валежи.

Плажът с дължина близо пет километра се намира много близо до летище Фаро и е любим на местните жители. Прая да Роча е друга португалска дестинация в списъка, където средните цени на хотелите също са около 69 евро. Той е най-известен със своите драматични скали и като най-широкия плаж в региона Алгарве.

„Независимо дали търсите вълнение или изискано място за релакс, плажната зона предлага една от най-разпознаваемите и оживени дестинации в Алгарве. Известна е с обширната си площ от златист пясък, оградена от драматични, охра варовикови скали. И в началото на 2026 г. тя остава топ избор за пътуващите, които искат динамична почивка, която перфектно съчетава девствена крайбрежна красота с богато съдържание и легендарен нощен живот“, пише един посетител.

В списъка е и Прая да Фалезия в Алгарве, известна с драматичните си червени пясъчни скали. Хотелите наблизо струват средно около 74 евро. Плажът се простира на повече от шест километра и е особено подходящ за туристи и разходки, предлагайки великолепни гледки.

„Уникален плаж, който си струва да посетите. Цветовете са красиви, скалите са магически, а океанът е много чист. Задължително място за посещение в Алгарве, любимото ми!“, пише един доволен посетител.

Прая да Фалезия спечели и първата награда. Плажът Тамариз в Каскай допълва списъка с най-достъпните морски курорти, където нощувка в хотел също струва около 74 евро.

„Плажът е точно до жп гарата на Ещорил. Вървите около сто метра и се озовавате на красив плаж с фин пясък и чиста, но студена вода“, обяснява едно ревю.