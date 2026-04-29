Българин в Тоскана превърна бисквитена фабрика в лаборатория за занаятчийски шоколад

Как Красимир създаде bean-to-bar бранд в Италия?

В сърцето на „Шоколадовата долина“ в Тоскана една компания, основана от българина Красимир Желязков, вече стои рамо до рамо с най-престижните италиански брандове. Докато повечето хора виждат в шоколада просто сладко изкушение, за Красимир той е сложна архитектура, която започва от прашните пътища на Никарагуа и завършва в една преобразена стара бисквитна фабрика под тосканското слънце.

От Никарагуа до Италия

Историята на Tuscani Eccellenze di Cacao не започва в офис, а сред вулканите и тропическите джунгли на Централна Америка. Красимир посещава Никарагуа за първи път през 2013 г. и остава пленен от тази територия, където в малки и редки плантации процъфтява едно от най-автентичните какаови зърна в света.

Именно там, в онази тясна ивица земя, се ражда проектът за фабрика. Визията е ясна: да се селектират най-добрите какаови зърна с доказан произход и да се трансформират в шоколад, който не просто се консумира, а се преживява. Красимир не попада в Италия случайно. Воден от стремежа да създаде продукт с „ясно изразен произход“, той избира Тоскана заради нейната безпощадна култура към детайла.

Той придобива стара бисквитна фабрика, която трансформира в модерна bean-to-bar лаборатория.

Старт по време на пандемия

Стартът на бизнеса съвпада с една от най-големите глобални кризи в света - Covid-19.

„Започнахме в изключително труден момент. Това ни принуди да бъдем дисциплинирани още от самото начало – да работим с реални обеми, внимателно подбрани клиенти и ясен контрол върху разходите. Този период изгради основата на бизнеса такава, каквато е днес – устойчива и фокусирана.“, разказва той в интервю за bTV Бизнес новините.

Вместо към масовия потребител, той се насочва към бутикови партньорства и директен контрол върху дистрибуцията. В Италия пазарът на шоколад е затворен и труден, доминиран от вековни фамилии. Красимир пробива не като чужденец, а като професионалист, чийто продукт „говори“ по-силно от всеки маркетинг.

Начинът на производство

Философията на Красимир следва логика, датираща от хилядолетия - обработката на какаото от суровото зърно до готовото блокче шоколад. Той прескача посредниците и работи директно с ферми в Никарагуа, чиито зърна се отличават с плодови и ядкови нотки. След като пристигнат в Тоскана, зърната се трансформират във фкусен занаятийски шоколад.

„Най-критичният етап остава печенето, защото именно там се оформя ароматният профил“, обяснява той. Тук се крият и трудностите с индустриалния стандарт.

Основният разход при занаятчийското производство е суровината, а именно качественото какао. След това процесът на обработка и логистиката, особено при работа с малки количества, оскъпява производството допълнително. Красимир споделя, че климатичните промени допълнително вдигат цените на какаото и подчертава, че работата с надеждни партньори е още по-важна в такъв момент.

Докато масовото производство разчита на захар и добавки, за да маскира нискокачествената суровина, Красимир залага на чистотата. За него шоколадът не е просто десерт, а баланс, който индустриалните машини, настроени за обем, не могат да постигнат.

„Индустриалният шоколад е създаден за обем. Нашият е създаден за вкус, произход и баланс. Когато потребителят усети разликата, изборът идва естествено.“

Мисия България

Макар и здраво стъпил на италианска земя, Красимир Желязков вече активно планира следващата голяма крачка – завръщането на производството в България. Той е реалист за средата у нас.

„Що се отнася до България – тук няма невъзможност, а по-скоро предизвикателства от различно естество. Основните са свързани с липсата на достатъчно развита ниша за bean-to-bar производство, ограничен достъп до обучени кадри в тази специфична област и по-ниската покупателна способност на масовия пазар за премиум продукти.“

Въпреки това, посоката е зададена.

„Вярваме, че България има потенциал да развие подобен тип производство, особено ако се комбинира с образование, събития и изграждане на култура около качествения продукт“, споделя предприемачът.

Неговата цел за следващите пет години е амбициозна: да създаде лаборатория в България, която да не бъде просто производствена база, а място за развитие, обучение и популяризиране на занаятчийския шоколад. За Красимир това е пътят – да превърне шоколада от обикновен десерт в преживяване, което започва от една ферма в Никарагуа, минава през Тоскана и намира своя нов дом тук в България.

