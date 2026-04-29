×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.168 BGN
Петрол
111.12 $/барел
Bitcoin
$77,265.6
Последвайте ни
Българин в Тоскана превърна бисквитена фабрика в лаборатория за занаятчийски шоколад

Айлин Дрикова

Как Красимир създаде bean-to-bar бранд в Италия?

В сърцето на „Шоколадовата долина“ в Тоскана една компания, основана от българина Красимир Желязков, вече стои рамо до рамо с най-престижните италиански брандове. Докато повечето хора виждат в шоколада просто сладко изкушение, за Красимир той е сложна архитектура, която започва от прашните пътища на Никарагуа и завършва в една преобразена стара бисквитна фабрика под тосканското слънце.

От Никарагуа до Италия

Историята на Tuscani Eccellenze di Cacao не започва в офис, а сред вулканите и тропическите джунгли на Централна Америка. Красимир посещава Никарагуа за първи път през 2013 г. и остава пленен от тази територия, където в малки и редки плантации процъфтява едно от най-автентичните какаови зърна в света.

Именно там, в онази тясна ивица земя, се ражда проектът за фабрика. Визията е ясна: да се селектират най-добрите какаови зърна с доказан произход и да се трансформират в шоколад, който не просто се консумира, а се преживява. Красимир не попада в Италия случайно. Воден от стремежа да създаде продукт с „ясно изразен произход“, той избира Тоскана заради нейната безпощадна култура към детайла.

Той придобива стара бисквитна фабрика, която трансформира в модерна bean-to-bar лаборатория.

Старт по време на пандемия

Стартът на бизнеса съвпада с една от най-големите глобални кризи в света - Covid-19.

„Започнахме в изключително труден момент. Това ни принуди да бъдем дисциплинирани още от самото начало – да работим с реални обеми, внимателно подбрани клиенти и ясен контрол върху разходите. Този период изгради основата на бизнеса такава, каквато е днес – устойчива и фокусирана.“, разказва той в интервю за bTV Бизнес новините.

Вместо към масовия потребител, той се насочва към бутикови партньорства и директен контрол върху дистрибуцията. В Италия пазарът на шоколад е затворен и труден, доминиран от вековни фамилии. Красимир пробива не като чужденец, а като професионалист, чийто продукт „говори“ по-силно от всеки маркетинг.

Начинът на производство

Философията на Красимир следва логика, датираща от хилядолетия - обработката на какаото от суровото зърно до готовото блокче шоколад. Той прескача посредниците и работи директно с ферми в Никарагуа, чиито зърна се отличават с плодови и ядкови нотки. След като пристигнат в Тоскана, зърната се трансформират във фкусен занаятийски шоколад.

„Най-критичният етап остава печенето, защото именно там се оформя ароматният профил“, обяснява той. Тук се крият и трудностите с индустриалния стандарт.

Основният разход при занаятчийското производство е суровината, а именно качественото какао. След това процесът на обработка и логистиката, особено при работа с малки количества, оскъпява производството допълнително. Красимир споделя, че климатичните промени допълнително вдигат цените на какаото и подчертава, че работата с надеждни партньори е още по-важна в такъв момент.

Докато масовото производство разчита на захар и добавки, за да маскира нискокачествената суровина, Красимир залага на чистотата. За него шоколадът не е просто десерт, а баланс, който индустриалните машини, настроени за обем, не могат да постигнат.

„Индустриалният шоколад е създаден за обем. Нашият е създаден за вкус, произход и баланс. Когато потребителят усети разликата, изборът идва естествено.“

Мисия България

Макар и здраво стъпил на италианска земя, Красимир Желязков вече активно планира следващата голяма крачка – завръщането на производството в България. Той е реалист за средата у нас. 

„Що се отнася до България – тук няма невъзможност, а по-скоро предизвикателства от различно естество. Основните са свързани с липсата на достатъчно развита ниша за bean-to-bar производство, ограничен достъп до обучени кадри в тази специфична област и по-ниската покупателна способност на масовия пазар за премиум продукти.“

Въпреки това, посоката е зададена.

„Вярваме, че България има потенциал да развие подобен тип производство, особено ако се комбинира с образование, събития и изграждане на култура около качествения продукт“, споделя предприемачът.

Неговата цел за следващите пет години е амбициозна: да създаде лаборатория в България, която да не бъде просто производствена база, а място за развитие, обучение и популяризиране на занаятчийския шоколад. За Красимир това е пътят – да превърне шоколада от обикновен десерт в преживяване, което започва от една ферма в Никарагуа, минава през Тоскана и намира своя нов дом тук в България.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Българин в Тоскана превърна бисквитена фабрика в лаборатория за занаятчийски шоколад
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

BILLA България отчита ръст през 2025 г. и планира инвестиции от 43 млн. евро у нас
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата