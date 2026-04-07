Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?

В Бизнес Видео Подкаст гостува Андрей Велчев

Ще има ли достатъчно агнешко за Великден на българския пазар тази година? Колко от месото на пазара ще бъде българско и ще ни струва ли по-скъпо? Качествена ли е храната в България в момента? На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговаря Андрей Велчев – председател на Сдружението за достъпна и качествена храна.

“Пазаруването преди Великден вече изглежда различно – с 25 евро не е като едно време, когато за 50 лева си пълнихме кошницата за доста повече неща. Но при агнешкото не се наблюдава драматична или драстична промяна в цената”, каза Велчев.

Според него тази разлика между усещане и реални данни идва от това, че поскъпването е по-видимо при други групи продукти, докато при месото колебанията остават по-ограничени. Именно затова агнешкото, като основен продукт за Великден, не се очаква да доведе до сериозен допълнителен натиск върху бюджета.

По отношение на наличностите, прогнозата е по-скоро спокойна, особено в сравнение с предходни години.

“Няма да има дефицит, както в предишни години, когато хората чакаха на опашка и нямаше какво да купят. Има доставки и цената няма да бъде много променена”, посочи той.

Велчев допълва, че производителите са направили по-добра организация, а пазарът вече е по-подготвен за сезонното търсене около празниците. Въпреки това, както и в предходни години, българското производство няма да бъде единственият източник.

“Няма да е за първи път чужди пазари да захранят българския – това не е нещо ново. Най-важното е продуктите да са безопасни и да няма риск за потребителите”, каза той.

Така, дори при частичен внос, ключовият критерий остава не произходът сам по себе си, а гаранциите за качество и контрол по веригата на доставка.

Именно месото, според него, играе важна роля за относителната стабилност на пазара в момента.

“Много от браншовиците казват, че месото е това, което държи хранително-вкусовата промишленост сравнително не дестабилизирана”, посочи Велчев.

Паралелно с агнешкото, вниманието около Великден традиционно е насочено и към яйцата – продукт с високо търсене в кратък период.

“Недостиг се предполага, че може да има, макар че по асоциации се твърди, че няма да има. Гарантира се за качеството и има засилен контрол върху нерегламентирания внос”, каза той.

По-големият проблем обаче, по думите му, не е самото производство, а начинът, по който продуктите достигат до крайния потребител.

“Оплакванията не са за това, че яйцата са некачествени, а за това как се съхраняват – не е нормално едни да са на хладно, а други да стоят на топло”, обясни Велчев.

Това поставя фокус върху последния етап от веригата – търговската мрежа, където условията на съхранение могат да компрометират иначе качествен продукт.

В по-широк план той отчита и промяна в поведението на потребителите.

“Все повече хора се интересуват какво слагат на масата си и променят потребителското си поведение – търсят алтернативи и обръщат внимание на качеството”, каза той.

Тази тенденция се засилва на фона на натрупани съмнения към различни хранителни продукти и все по-голямото значение на информирания избор.

Наред с това, Велчев отбелязва и засилване на контрола от страна на институциите, особено в чувствителни периоди като празниците.

“Виждаме повече проверки и резултати. Това има значение, защото ограничава нелоялните практики на пазара”, добави той.