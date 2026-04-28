×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1712 BGN
Петрол
106.52 $/барел
Bitcoin
$78,868.9
Последвайте ни
Бизнес Видео Подкаст Защо България е с най-големи загуби на вода в ЕС и какво лято ни очаква?

Борислава Кирилова

В Бизнес Видео Подкаст гостува проф. Емил Гачев от БАН

Какви са измеримите изменения на климата в последните години в България? Има ли тенденция за по-малко валежи, но по-интензивни? Как се е променил броят на дните със суша в България? Какъв процент от страната има недостиг на вода? На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговаря проф. Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН.

„Очаква се това лято да бъде малко по-хладно от предходните две години. Въпреки това ще има горещи периоди. Температурите ще останат високи, но няма да достигнат рекордните стойности. Глобалните процеси в атмосферата влияят върху тази тенденция. Като цяло лятото ще бъде по-умерено, но все пак топло“, каза Гачев.

По думите му лятото в България става все по-сухо, а това е свързано с промени в атмосферната циркулация.

„Сухите въздушни маси от юг започват да се разширяват на север. Климатът започва да придобива черти, подобни на гръцкия. Това означава по-малко валежи и повече суша“, обясни той.

 

Експертът посочи, че черноморското крайбрежие става все по-уязвимо към екстремни явления.

 

„Причината е повишаването на температурата на морската вода. Тя достига 27–28 градуса през лятото, което е необичайно високо. Това води до натрупване на огромно количество енергия. Тази енергия захранва силни бури“, предупреди Гачев.

Той обърна внимание, че се наблюдават промени и във валежите.

„При валежите промяната не е толкова в количеството, колкото в начина, по който падат. Наблюдаваме по-малко на брой, но по-интензивни валежи. Между тях се увеличават сухите периоди. Това е особено видимо през последните 20 години. Именно тази комбинация създава по-големи рискове“, каза Емил Гачев.

Според него Източна България става все по-уязвима към екстремни валежи.

„Причината е в повишената температура на морската вода. Черно море вече достига 27–28 градуса през лятото, което е значително повече от преди. Това акумулира огромно количество енергия. Именно тя захранва силните бури“, отбеляза той.

 

Експертът обясни, че прогнозите сочат, че заради климатичните промени водният ресурс в България може да намалее с до 35–40% до края на века.

 

„Причината е комбинация от по-високи температури и по-голямо изпарение. Дори при същото количество валежи, водният баланс се влошава. Това е сериозно предизвикателство за бъдещето, особено за сектори като земеделие и водоснабдяване“, коментира Гачев.

Той допълни, че България е сред страните с най-големи загуби на вода в Европа – около 60%. За сравнение, в държави като Германия те са около 10–15%.

„Това показва сериозен проблем в инфраструктурата. Без подобрение в системата трудно можем да се адаптираме към климатичните промени. Това е ключов въпрос за бъдещето“, посочи той.

Вижте целия разговор във ВИДЕОТО!

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

