Това кафене в Европа се управлява от AI мениджър

Може ли AI да управлява бизнеса?

Кафето е горещо, кифличките с канела са пресни, а управителят…не е човек. Ново експериментално кафене в столицата на Швеция предлага представа за бъдещето на работното място с чатбот с изкуствен интелект, който управлява почти всичко зад кулисите, пише Euronews.

Откъде идва идеята?

Стартиран от базираната в Сан Франциско стартираща компания Andon Labs, експериментът поставя чатбот с изкуствен интелект на име „Мона“ по управлението на всички процеси – от наемането на персонал до управлението на доставките.

Въпреки че изглежда като всяко друго квартално кафене, където баристите приготвят напитки, а клиентите правят поръчки, зад всичко това Мона взема решенията. За много клиенти привлекателността на посещението на кафенето е да видят как изкуственият интелект може да промени ежедневните работни места.

Как Мона управлява бизнеса?

Според компанията, Мона е осигурила разрешителни, е проектирала менюто, е намирала доставчици и дори е набирала персонал - публикувала е обяви за работа, провеждала е интервюта и е вземала решения за наемане на персонал.

„Това е експеримент. Смятаме, че изкуственият интелект ще бъде голяма част от обществото и пазара на труда в бъдеще. И искаме да тестваме това, преди да стане реалност, и да видим какви етични въпроси възникват, когато например изкуствен интелект наема човешки същества“, каза Хана Петерсон от Andon Labs.

Все пак Мона не е перфектна. Пазарските ѝ навици са предизвикали известно недоумение.

„Пазаруването не е най-подходящият ѝ стил, затова ѝ направих, специално за нея като подарък, стена на срама. И тук сложих всички ненужни неща, които е купила, като 10 литра олио или 15 килограма домати в консерви, 9 литра кокосово мляко в консерви“, каза баристата Кайетан Грзелчак.

Въпреки случайните прекомерни поръчки, Мона изглежда печели поне част от човешкия си персонал.

„Мона е изненадващо добър шеф. Тя е комуникативна и имам голяма свобода да изразявам мнението си, да добавям свои собствени неща към менюто и други подобни. А когато го сравним с другите кафенета, в които съм работил, е просто много по-хубаво. По-добро е“, разкри Гжелчак.

Въпреки че проектът повдига сериозни въпроси относно бъдещето на заетостта и вземането на решения, когато машините поемат управленски роли, засега най-големият риск може би е просто да се окажем с твърде много консервирани домати.