Ето къде се намира най-голямата кралска резиденция с 1 788 помещения и 257 бани

Istana Nurul Iman – официалната резиденция на султана на Бруней Хасанал Болкиах – е признат за най-големия жилищен дворец в света. Разположен сред зелени хълмове край бреговете на река Бруней, на няколко километра от столицата Бандар Сери Бегаван, внушителният комплекс съчетава функции на кралска резиденция и административен център на държавата.

Дворецът е завършен през 1984 г., като стойността на строителството му възлиза на около 1,4 милиарда долара. Проектиран от филипинския архитект Лиандро Локсин, той впечатлява със своята монументална визия, в която се преплитат златни куполи, сводести покриви и характерни елементи от ислямската и малайската архитектура. В интериора също са вложени изключително скъпи материали и детайли, дело на международни дизайнерски екипи.

С обща площ от приблизително 200 000 квадратни метра, Istana Nurul Iman разполага с 1 788 помещения, включително 257 бани. Сред най-впечатляващите пространства е балната зала, която може да приеме до 5 000 гости, както и джамия с капацитет от 1 500 души. В комплекса има още пет плувни басейна, гаражи за 110 автомобила и климатизирани конюшни за 200 коня.

Дворецът служи не само като дом на султана, но и като център на държавния живот в Бруней. В него се провеждат официални церемонии, дипломатически срещи и национални тържества, а също така там се намира и кабинетът на министър-председателя. Специално обособена тронна зала се използва за ключови събития като обявяването на престолонаследника и ежегодните церемонии по повод рождения ден на владетеля.

Любопитен факт е, че дворецът приютява и внушителната автомобилна колекция на султана, която се оценява на милиарди долари. Тя се съхранява в десетки гаражи на територията на комплекса.

Въпреки грандиозните си мащаби, Istana Nurul Iman остава затворен за широката публика през по-голямата част от годината. Изключение се прави по време на мюсюлманския празник Ейд ал-Фитр, когато дворецът отваря врати за посетители и посреща десетки хиляди гости в рамките на няколко дни.

