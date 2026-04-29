BILLA България отчита ръст през 2025 г. и планира инвестиции от 43 млн. евро у нас

Целта на веригата е да достигне 200 магазина в България до 2028 г.

На фона на нарастващите разходи за живот и променящото се потребителско поведение, BILLA България, част от REWE Group, отчита стабилен ръст през 2025 г. и залага на активна инвестиционна програма за разширяване на дейността си. Данните бяха представени по време на медийна закуска, организирана от компанията, от изпълнителния директор (CEO) Албена Георгиева.

Търговската верига отчита оборот от 820 млн. евро за 2025 г., което е увеличение от 6,3% спрямо предходната година и 3,5% ръст на база един и същ брой магазини. За 2026 г. BILLA планира инвестиции в размер на 43 млн. евро.

Сред ключовите проекти е откриването на 10 нови магазина и навлизане в шест нови града – Раднево, Дряново, Генерал Тошево, Гълъбово, Лозен и Хисаря. Очаква се това да доведе до разкриването на над 300 нови работни места. Компанията предвижда и реновация на 15 обекта като част от модернизацията на мрежата. Дългосрочната й цел остава достигане на 200 магазина в България до 2028 г., при настоящи 173 магазина в 55 града.

Паралелно с разширяването, BILLA отчита и динамика в цените. През март 2026 г. спрямо март 2025 г. се наблюдава 0,4% инфлация в покупните цени и 1,27% дефлация в продажните цени, на фона на 0,9% месечна инфлация в страната. Най-силен спад в продажните цени има при консервирани храни (-5,35%), основни храни (-4,82%) и млечни продукти (-4,59%). В същото време увеличение се отчита при нехранителните стоки (4,17%), месото и деликатесите (0,50%), напитките (0,21%) и захарните изделия (0,21%).

Портфолиото на компанията включва над 2 200 продукта собствени марки в 34 бранда. Делът им достига 23% от оборота през 2025 г., като се очаква да нарасне до 25% през 2026 г. и да достигне 30% до 2030 г. Над 75% от продуктите са от български доставчици.

Устойчивостта остава ключов фокус в развитието на BILLA. До края на 2026 г. компанията планира да разполага с 60 обекта с фотоволтаични системи с обща мощност 5 982 kWp, както и 24 системи за съхранение на енергия с капацитет 5 800 kWh. Предвидено е и изграждането на 50 зарядни станции за електромобили в 20 града. Към момента 30% от използваната енергия е от възобновяеми източници, в съответствие с климатичните цели на REWE Group за намаляване на емисиите с 30% спрямо нивата от 2019 г.

Данните от национално онлайн проучване, поръчано от REWE Group сред 1014 пълнолетни българи (проведено през третата и четвъртата седмица на 2026 г.), показват засилващ се песимизъм сред потребителите. Само 17% очакват подобрение във финансовото си състояние през следващите шест месеца, докато 36% прогнозират влошаване. Разходите за живот са основно притеснение за 54% от анкетираните.

В отговор на високите цени потребителите адаптират поведението си – 69% купуват повече продукти на промоция, 40% използват по-често програми за лоялност, а 36% се насочват към дискаунт магазини. Намаляване на общия обем покупки отчита 31% от анкетираните, а 30% купуват продукти с кратък срок на годност на намалени цени. Над половината посочват, че са се отказвали от маркови продукти (55%), първостепенни храни (53%) и премиум марки (50%).

Качеството на продуктите остава водещ фактор при избора на магазин за 57% от потребителите, следвано от близостта до дома (44%) и разнообразието на асортимента (43%). Значение имат още наличието на пресни плодове и зеленчуци (40%), изборът на основни храни (35%) и чистотата в магазина (24%). Устойчивостта също влияе върху избора на 53% от анкетираните, като се свързва най-вече с предпочитание към местни продукти (41%) и намаляване на отпадъците от опаковки (31%).

По време на великденския период клиентите на BILLA са закупили над 800 000 кг месо, повече от 7 млн. яйца и над 350 000 козунака, включително 100 000 от собствените пекарни на веригата. Продажбите на плодове са нараснали с 30%, а на зеленчуци – с около 2% спрямо предходната година.

От началото на 2026 г. компанията предлага изцяло яйца от свободно и подово отглеждани кокошки, в съответствие с европейските тенденции за по-хуманно отношение към животните. Данни на Европейската комисия показват, че 99% от анкетираните считат премахването на клетките за важно, а близо 90% от гражданите на ЕС смятат, че настоящото законодателство не гарантира достатъчно добри условия за животните.

Като работодател BILLA България осигурява над 5 600 работни места и развива обучителни центрове в шест града. Чрез инициативата „BILLA Социален фонд“ компанията е подкрепила над 600 семейства с общо 500 000 евро през последните десет години.

