YouTube въвежда нова безплатна функция, която ще зарадва потребителите

Все пак има една досадна уловка

Една от най-силните причини потребителите да избират платения абонамент YouTube Premium е напът да стане достъпна за всички. Функцията „Картина в картината“ (Picture-in-Picture) – възможността да гледате видео в малък, плаващ прозорец, докато използвате други приложения – вече няма да бъде само лукс за абонатите, пише Mashable.

Досега тази привилегия за безплатни потребители беше ограничена само до територията на САЩ. Сега обаче технологичният гигант официално обяви, че разширява обхвата на функцията за всички потребители по света, независимо дали използват iOS или Android.

Уловката: Музиката остава зад „стена“

Макар новината да е добра, има едно важно уточнение. За потребителите без абонамент (Free) и тези на план Premium Lite, функцията ще работи единствено за дългоформатни, немузикални видеоклипове.

Ако искате да слушате най-новите музикални хитове в режим „Картина в картината“, все още ще трябва да плащате за пълната версия на YouTube Premium. Въпреки това, за любителите на влогове, документални филми и образователно съдържание, това е огромна стъпка напред.

Как да активирате функцията безплатно?

Ако искате да тествате екстрата веднага, ето как става това:

На iPhone (iOS): Докато гледате видео, просто плъзнете нагоре (както затваряте приложение). Видеото трябва автоматично да се превърне в плаващ прозорец.

Ако не работи: Отидете в Settings - General - Picture-in-Picture и включете Start PiP Automatically.

На Android: В зависимост от модела ви, натиснете бутона „Начало“ (Home) или използвайте съответния жест за изход.

Ако не работи: Отидете в Settings - Apps - Special app access - Picture-in-picture и се уверете, че YouTube е разрешен.

Ако все още не виждате функцията на телефона си, не бързайте да се отчайвате. От YouTube поясниха, че глобалното разпространение ще се случва поетапно „през следващите месеци“.

Тази промяна не засяга потребителите в САЩ, където режимът вече е наличен, но за останалата част от света това е една от най-значимите актуализации в потребителското изживяване на платформата за последните години.