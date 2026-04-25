Кои са рекордите на Карлос Насар?

Карлос Мей Насар е сред най-успешните щангисти в съвременната история на спорта и държи множество световни рекорди при мъже, юноши и кадети. Още от много ранна възраст той започва да чупи върхови постижения и постепенно се утвърждава като един от най-резултатните състезатели в международните щанги. До момента той е поставил над десет световни рекорда при мъжете.

Първият му голям световен рекорд идва през 2021 г., когато като 17-годишен в категория до 81 кг записва 208 кг в изтласкването на световното първенство в Ташкент. През 2022 г. вече в категория до 89 кг достига 220 кг в изтласкването в Богота, а през 2023 г. подобрява постижението си с 221 кг и 223 кг, както и двубой от 395 кг на европейското първенство в Ереван.

През 2024 г. Карлос Насар поставя едни от най-впечатляващите си рекорди. На Олимпийските игри в Париж той вдига 224 кг в изтласкването и постига общ резултат от 404 кг в двубоя – и двете постижения са световни и олимпийски рекорди. По-късно същата година на световното първенство в Манама подобрява още върхове – 183 кг в изхвърлянето и 405 кг в двубоя.

През 2025 г. Насар продължава да разширява границите си и в по-висока категория до 96 кг. На европейското първенство в Кишинев той поставя нов световен рекорд от 188 кг в изхвърлянето и 417 кг в двубоя, като демонстрира изключителна доминация и в новото си теглово разпределение.

Общо Карлос Насар има над 10 световни рекорда при мъжете, както и десетки рекорди при юноши и кадети. При по-младите категории той също е поставял върхови постижения – като 206–208 кг в изтласкването и 374 кг в двубоя в категория до 81 кг, както и серия от рекорди до 89 кг, включително 220–224 кг в изтласкването и 404–405 кг в двубоя.

С натрупаните рекорди Насар остава последният носител на редица върхови постижения в старите теглови категории (81, 89 и 96 кг), което го поставя в уникална позиция в историята на щангите.

Карлос Насар стана европейски шампион за четвърти път, след като триумфира категорично в категория до 94 кг на първенството в Батуми с двубой от 386 кг (176 кг в изхвърлянето и 210 кг в изтласкването). Олимпийският, световен и европейски шампион бе без конкуренция в изхвърлянето със 176 кг, като преди това преодоля 170 кг, а в третия си опит не успя да подобри световния рекорд с 183 кг.

В изтласкването Насар първоначално не получи признат опит на 210 кг, но след това успешно се справи със същата тежест, преди да направи неуспешен опит за световен рекорд на 223 кг, който щеше да подобри собственото му върхово постижение от 222 кг, поставено във Фьорде, както и да донесе нов рекорд в двубоя от 399 кг.