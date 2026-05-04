Какво ще направи ЕС, ако Тръмп изпълни заплахата за автомобилни мита от 25%?

Първоначално съгласие през юли все още не е ратифицирано от Европейския парламент, който настоява за допълнителни промени

Европа е готова да реагира, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп изпълни заплахата си да повиши митата за автомобили и камиони от Европейски съюз до 25%, заяви председателят на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис. По думите му приоритет остава диалогът и предвидимостта в международната икономика, но при отклонение от постигнатите договорености „всички опции са на масата“.

Този спор допълнително усложнява дълго отлаганото търговско споразумение между САЩ и ЕС. Първоначалното съгласие през юли все още не е ратифицирано от Европейския парламент, който настоява за допълнителни промени. Междувременно Тръмп заяви, че ЕС не е изпълнил напълно договореностите, предава БНР.

В отговор Пиеракакис опроверга тези твърдения по време на среща на финансовите министри от еврозоната в Брюксел, като подчерта, че европейската страна е изпълнила всички предварителни условия. Според него ангажиментите, заложени в съвместното изявление и законодателния график, са спазени, като остава необходимост от по-бързо финализиране, но не и от съмнение в изпълнението от страна на ЕС.

Напрежението около търговските отношения се засилва и заради съществуващите американски мита върху стоманата и алуминия, които продължават да засягат значителна част от европейския износ. Въпреки договореността за продължаване на преговорите по този въпрос, Европейската комисия вече е заявила готовност да реагира при необходимост, ако ситуацията се влоши.

Новите заплахи на Тръмп идват на фона на по-широка глобална нестабилност, включително конфликта с Иран и повишаването на цените на енергията, което допълнително натоварва световната икономика. Пиеракакис определи ситуацията като ненужна и вредна, подчертавайки, че допълнителната несигурност идва в най-неподходящия момент за глобалните пазари.

По думите му икономическите последици вече принуждават европейските правителства да предприемат мерки за подкрепа на домакинствата и бизнеса, като най-ефективни остават целенасочените политики към най-засегнатите групи. Той допълни, че на европейско ниво има правилна оценка на ситуацията и адекватен отговор, тъй като целта е да не се допусне енергийната криза да прерасне във фискална нестабилност.