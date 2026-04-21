Ипотека без риск: Колко кредит можем да си позволим наистина?

Лихвените проценти в България остават едни от най-ниските в Европейския съюз, казва Тихомир Тошев

Как изглежда пазарът на ипотечни кредити в България в момента? Колко е разумно едно домакинство да отделя от бюджета си за изплащане на кредити? Какви са най-честите грешки, които хората допускат при теглене на ипотечен кредит? На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговаря кредитният консултант Тихомир Тошев.

„Лихвените проценти в България остават едни от най-ниските в Европейския съюз. Това прави кредитирането сравнително достъпно. Високата ликвидност в банковата система поддържа тези нива. Конкуренцията между банките също оказва натиск върху лихвите. Засега няма сериозни индикации за рязкото им повишаване“, заяви Тошев.

По думите му през последната година пазарът на ипотечни кредити отбелязва рекордни обеми.

„Отпуснатите заеми достигат близо 10 милиарда лева. Въпреки това настоящата година започва с известно успокояване. Търсенето намалява с около 20% спрямо предходния период. Това се разглежда като нормализиране след силна еуфория“, каза той.

Според него днес кредитният пазар в България е значително по-стабилен и предвидим спрямо периода на кризата през 2008 г.

„Българите са по-внимателни при теглене на ипотечни заеми. Повечето кредитополучатели оценяват по-добре риска и дългосрочните си възможности. Това е пряк резултат от уроците, научени след предишната финансова криза. Общото поведение на потребителите е по-консервативно“, обясни кредитният консултант.

Той припомни и че когато едно домакинство тегли кредит, то има определени правила, които е добре да спазва.

„Експертите съветват домакинствата да не отделят повече от 30% от доходите си за кредити. Това ниво се счита за безопасно при дългосрочно планиране. Въпреки че БНБ допуска до 50%, консултантите са по-предпазливи. Причината е по-ниското равнище на доходите в България спрямо ЕС. Прекомерното задлъжняване крие сериозни рискове“, отбеляза Тошев.

Експертът посочи и че една от най-честите грешки е надценяването на собствените финансови възможности.

„Много хора се ориентират към по-скъпи имоти под влияние на пазара. Това често води до поемане на прекалено големи кредити. Допълнителен риск е липсата на достатъчно спестявания. Минимум 25% от стойността на имота трябва да бъдат налични предварително“, каза Тошев.

Вижте целия разговор във ВИДЕОТО!