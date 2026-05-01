1 USD
1.1702 BGN
Петрол
113.94 $/барел
Bitcoin
$77,093.9
Технологии Пентагонът подписа договори с водещи AI компании

bTV Бизнес екип

Това позволява на Пентагона да използва AI за всякакви законни правителствени цели

Пентагонът съобщи днес, че е сключил споразумения със седем водещи компании в областта на изкуствения интелект за внедряване на най-съвременните им технологии в мрежите с класифициран достъп на Министерството на отбраната, предаде Ройтерс, цитира БТА. 

„СпейсЕкс“ (SpaceX), „ОупънЕйАй“ (OpenAI), „Гугъл“ (Google), „Енвидиа“ (NVIDIA), „Рефлекшън“ (Reflection), „Майкрософт“ (Microsoft) и „Амазон уеб сървисиз“ (Amazon Web Services) ще бъдат интегрирани в мрежите на Пентагона, за да „оптимизират синтеза на данни, да повишат разбирането на ситуацията и да подпомогнат вземането на решения от бойците в сложна оперативна обстановка“, се посочва в изявление на Пентагона.

„Тези споразумения ускоряват трансформацията на въоръжените сили на САЩ като бойна сила, поставяща изкуствения интелект на преден план, и ще подсилят способността на нашите бойци да поддържат предимство при вземането на решения във всички области на военните действия“, допълва съобщението.

Друг голям играч в сферата на изкуствения интелект – „Антропик“ (Anthropic) – влезе в спор с Пентагона относно ограниченията за използване на неговите инструменти от въоръжените сили, поради което миналия месец компанията беше определена като риск за веригата на доставки, а използването на нейните продукти от Пентагона и неговите подизпълнители беше забранено.

Сайтът за технологични новини „Информейшън“ съобщи по-рано тази седмица, че „Гугъл“ се е присъединил към нарастващия списък от компании, подписали споразумение, което позволява на Министерството на отбраната на САЩ да използва техните модели за изкуствен интелект за класифицирани дейности. Според публикацията споразумението позволява на Пентагона да използва ИИ на „Гугъл“ за „всякакви законни правителствени цели“, заедно с технологиите на „ОупънЕйАй“ и „ексЕйАй“ (xAI) на Илон Мъск.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

