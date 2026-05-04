Кирил Домусчиев: Инфлационната лавина ще помете страната за броени месеци

Кои са 5-те системни грешки на управлението, според Домусчиев

„България е държавата с най-висока инфлация в Еврозоната за миналия месец и с дефицит над разрешените 3% - точно за каквото предупредих на 13 октомври 2025 г.“ Това пише във Facebook пост председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Кирил Домусчиев.

Според него страната ни се намира в опасна „инфлационна спирала, подхранена от грешни политически решения и липса на реформи.

„България взима огромни заеми, които налива в неефективния публичен сектор, докато регулаторно задушава производството и предприемачеството“.

„Изкуствено“ потребление и задушен бизнес

Домусчиев посочва фрапиращ парадокс в икономическата динамика на страната: паричната маса у нас расте с 19%, докато в същото време производството пада с 9%.

„Повече пари се наливат за заплати на чиновници и продънени социални системи, а срещу тях все по-малко произведени стоки и услуги. Само за сравнение – изпадналата в стагфлационна криза в Румъния има повишаване на паричната маса с 7.5% и спад на производството с едва 2.5%. „

Председателят на КРИБ предупреждава, че стимулираното със заеми потребление всъщност работи за чужди икономики.

„В крайна сметка, да почерпят нашите колеги от Турция и Китай, защото с това захранено със заеми потребление ние продължаваме да стимулираме техните заводи.“

5-те системни грешки на управлението

Домусчиев формулира пет основни проблема, които следващото правителство трябва да признае и коригира незабавно:

Автоматичните индексации на заплатите в обществения сектор, които отдавна са надхвърлили с двуцифрен процент тези в частния. Абсурдът да се стимулира потребление със заеми в малка и отворена икономика, тъй като парите първо създават инфлация и после изтичат навън. Да продължаваме да раздуваме обществения сектор от 660 000 души насред демографска криза и AI революция. Да се ослушваме защо няма нови производства и инвестиции, когато сме анти-шампиони на света по бързина на свързване на завод с електроенергийната система и работим в 21-ви век с Кодекс на труда, правен по време на Виетнамската война. Да опитваш да вдигнеш данъчно-осигурителната тежест над 40% от БВП в държава като България, която няма и половин век натрупване на капитал в пазарна икономика.

Месеци до „инфлационната лавина“

Домусчиев изрази недоумение, че въпреки „катастрофалните последици“, синдикати и политици продължават да настояват за „още от същото“ – повече заеми, повече чиновници и по-високи разходи.

„Ако следващият кабинет се подлъже по тези политики, то инфлационната лавина ще помете страната за броени месеци“, като обещава след половин година отново да напомни за днешните си предупреждения.