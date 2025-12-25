Три града за достъпна зимна почивка с бюджет под 200 евро

Ето кои са те

Въпреки че празничните и зимните пътувания често натоварват сериозно бюджета, достъпната зимна почивка остава напълно възможна. Това показват и препоръките на травъл блогъра Ем, която посочва три града, подходящи за пътуване с бюджет под 200 евро, пише Biznis Kurir.

Ем споделя съветите си във видео, което е гледано от над 105 000 души. По думите й не е необходимо да се избират скъпи и луксозни дестинации, за да се насладим на пълноценна зимна ваканция.

„Това са трите ми любими града за достъпно зимно пътуване“, казва тя.

Скритото бижу на Кавказ – Ереван

Първата й препоръка е Ереван – столица на Армения и дестинация, която рядко попада в списъците на масовия туризъм. Именно това, според блогърката, я прави толкова привлекателна.

Тя отбелязва, че евтини самолетни билети могат да се намерят, ако пътуването се комбинира с кратък престой в по-голям европейски град, като Рим. Настаняването в центъра на Ереван й е струвало едва 14 евро на човек за нощ, а билетът за градския транспорт – около 24 цента.

Градът е заобиколен от впечатляващи планини и предлага достъпни еднодневни разходки сред природата, които през зимата често разкриват заснежени и живописни гледки.

Полската изненада – Познан

Втората дестинация в списъка е Познан – град в Полша, който впечатлява с добре запазения си стар център и разнообразната си кухня на достъпни цени.

Според Ем Познан предлага много възможности за пътешественици с ограничен бюджет – от културни забележителности до модерни спа центрове. Един от тях предлага тричасов престой за около 18 евро, което прави града особено привлекателен през зимните месеци.

По думите й Познан често остава незаслужено в сянката на по-популярни полски градове, въпреки че не отстъпва по атмосфера и качество на преживяването.

Приказна зима в Талин

Третата препоръка отвежда на север – в Талин, столицата на Естония. Блогърката посочва, че напоследък се предлагат изключително изгодни самолетни билети до града, което го прави отличен избор за зимна почивка.

Талин е един от най-живописните градове, които тя е посещавала, а старият му град създава истинска приказна атмосфера през зимата. Настаняването също е достъпно – апартамент чрез Airbnb в центъра й е струвал около 24 евро на човек.

Допълнителен чар през зимния сезон придава и коледният базар, който привлича туристи със светлини, традиционни ястия и празнично настроение.

Пътешествениците потвърждават избора

Видеото на Ем е събрало над 53 000 харесвания, а много от зрителите споделят положителни впечатления от препоръчаните дестинации.

„Познан е прекрасен град – страхотна храна и много приветливи хора“, пише един от коментиращите.

„Ереван със сигурност влиза в списъка ми за следващата година“, отбелязва друг.

Друга потребителка споделя, че предстои да посети Талин именно по време на коледните базари – преживяване, което очаква с нетърпение.

