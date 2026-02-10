Мобилно приложение ще позволява използване на дигитална карта в градския транспорт

На първи етап приложението ще бъде интегрирано с Google Wallet

София прави още една крачка към дигитализацията на градския транспорт. Центърът за градска мобилност е в заключителна фаза на разработка на ново мобилно приложение, което ще даде възможност транспортната карта да бъде дигитализирана и използвана чрез електронен портфейл, без задължителна необходимост от физическа карта.

На първи етап приложението ще бъде интегрирано с Google Wallet, като впоследствие услугата ще бъде разширена и за потребителите на Apple Wallet, съобщават от ЦГМ, цитирани от Столица.bg.

Новото приложение ще позволи на пътниците да използват картата си директно от смартфона, да управляват по-лесно превозните си документи и да получават бърз достъп до информация за тяхната валидност и активност, както и да ги зареждат дигитално. Целта е да се осигури по-удобен и модерен начин за ползване на услугите на ЦГМ, без да се премахват напълно съществуващите физически карти.

В момента се извършват финални технически настройки и тестове, за да се гарантира стабилност и сигурност при ежедневната употреба на приложението. Потребителите, които вече имат активна регистрация в уеб портала на ЦГМ – независимо дали използват услугите за покупка на превозни документи или за паркиране – ще могат да влизат в мобилното приложение със същите си потребителски данни.

От Центъра за градска мобилност уверяват, че гражданите ще бъдат своевременно информирани, когато приложението бъде готово за публично пускане, и благодарят на всички, които се включиха в анкетата за избор на име чрез официалната им страница в Instagram.

