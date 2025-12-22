BGN → EUR
Свят След повече от 400 години тази компания спира да доставя писма

След повече от 400 години тази компания спира да доставя писма

bTV Бизнес екип

Съкращават около 1500 работни места

Датската пощенска служба ще достави последното си писмо на 30 декември, с което ще сложи край на услуга, използвана повече от 400 години, пише The Guardian.

По-рано тази година PostNord – създадена през 2009 г. след сливането на шведските и датските пощенски служби – обяви, че прекратява доставката на писма в Дания заради нарастващата дигитализация и рязкото намаляване на писмената кореспонденция. Решението ще доведе до съкращаването на около 1500 работни места и премахването на 1500 червени пощенски кутии.

Компанията посочи, че търсенето на писма е спаднало драстично, докато онлайн пазаруването продължава да расте, което е наложило пренасочване на дейността към доставката на пратки. Част от емблематичните пощенски кутии вече бяха пуснати в продажба, като 1000 от тях бяха разпродадени само за три часа.

Изпращането на писма в Дания ще продължи чрез куриерската компания Dao, но при различни условия – клиентите ще трябва да подават писмата си в специални обекти или да заплащат допълнително за взимане от адрес. По закон възможността за изпращане на писма трябва да бъде запазена.

Датската пощенска служба отговаря за доставката на писма в страната от 1624 г. През последните 25 години обемът на изпращаната кореспонденция е намалял с над 90%, което според компанията прави услугата икономически нерентабилна.

