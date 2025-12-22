След повече от 400 години тази компания спира да доставя писма

Съкращават около 1500 работни места

Датската пощенска служба ще достави последното си писмо на 30 декември, с което ще сложи край на услуга, използвана повече от 400 години, пише The Guardian.

По-рано тази година PostNord – създадена през 2009 г. след сливането на шведските и датските пощенски служби – обяви, че прекратява доставката на писма в Дания заради нарастващата дигитализация и рязкото намаляване на писмената кореспонденция. Решението ще доведе до съкращаването на около 1500 работни места и премахването на 1500 червени пощенски кутии.

Компанията посочи, че търсенето на писма е спаднало драстично, докато онлайн пазаруването продължава да расте, което е наложило пренасочване на дейността към доставката на пратки. Част от емблематичните пощенски кутии вече бяха пуснати в продажба, като 1000 от тях бяха разпродадени само за три часа.

Изпращането на писма в Дания ще продължи чрез куриерската компания Dao, но при различни условия – клиентите ще трябва да подават писмата си в специални обекти или да заплащат допълнително за взимане от адрес. По закон възможността за изпращане на писма трябва да бъде запазена.

Датската пощенска служба отговаря за доставката на писма в страната от 1624 г. През последните 25 години обемът на изпращаната кореспонденция е намалял с над 90%, което според компанията прави услугата икономически нерентабилна.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN