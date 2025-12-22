Facebook и Instagram следят всяко ваше действие, как да се защитите?

Meta събира информация за вас, независимо дали активно използвате платформите

В днешната дигитална епоха, защитата на вашата поверителност означава да разберете как компании като Meta събират вашите данни и как да ограничите достъпа им. Въпреки че събирането на данни от Meta често се свързва с Facebook и Instagram, обхватът е много по-широк. За щастие има стъпки, които можете да предприемете, за да се предпазите от постоянното им наблюдение – поне докато не бъдат въведени по-строги регулации.

Последните промени в политиката на Meta предизвикаха рязко увеличение на потребителите, търсещи начини да се отстранят от екосистемата ѝ. Критиците твърдят, че тези промени са в посока на политическите нагласи на администрацията на Тръмп, особено с отслабването на политиката на омраза, която според тях ще направи потребителите по-податливи на дискриминация. Но дори и да изтриете акаунтите си във Facebook и Instagram, Meta все още ще ви следи.

Технологичният гигант събира потребителски данни от милиони уебсайтове и приложения, събирайки информация за вас, независимо дали активно използвате неговите платформи. За да защитите вашата поверителност, е изключително важно да разберете как Meta събира тези данни и как да ограничите обхвата им.

Наблюдението не се ограничава само до социалните медии. Чрез вградени алгоритми за проследяване на милиони уебсайтове, компанията проследява вашата онлайн активност. Тези програми могат да събират много чувствителни данни, от история на търсенията и преглеждания на съдържание до финансова и дори здравна информация, пише Kurir.rs.

Дори ако деактивирате акаунта си във Facebook или Instagram, Meta ще продължи да събира данни чрез външни методи, така че обхватът ѝ никога не свършва.

Как да се защитите?

Настройте поверителността си във Facebook и Instagram:

Отидете в Центъра за акаунти в настройките на Facebook или Instagram. Кликнете върху Предпочитания за реклами, след което изберете Управление на информацията. Докоснете Информация за активността от рекламни партньори, след което докоснете Преглед на настройките. Изберете опцията Не, не правете рекламите ми по-подходящи, като използвате тази информация, и потвърдете.

За да предотвратите споделянето на вашите данни от Meta с рекламодатели в други приложения, отидете в Предпочитания за реклами, докоснете Управление на информацията, след което кликнете върху Реклами, показвани извън Meta и изберете Не е разрешено.

Настройте настройките за поверителност на телефона си

Вашият смартфон може също да предоставя данни, които Meta използва. За да се защитите, настройте следното:

Изключете или деактивирайте Ad ID, за да предотвратите проследяването ви от Meta между различните приложения. Инструкциите са различни за потребители на iPhone и Android. Деактивирайте достъпа до местоположение за Facebook и Instagram, за да предотвратите проследяването на движенията ви в реално време от Meta.

Въпреки че тези стъпки могат да помогнат за намаляване на обхвата на проследяване от Target, те не са перфектни. Истинското решение се крие в по-строги закони за поверителност, които биха защитили потребителските данни от компании като Meta, които в момента имат неограничен достъп до лична информация. Докато законодателството не настигне технологията, управлението на настройките в приложенията остава най-добрата защита срещу любопитни очи.

