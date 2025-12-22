Една от най-популярните марки уиски спира производство в основната си дестилерия

Компанията осигурява работа на над 1000 души в своите обекти

Производителят на популярния бърбън Jim Beam обяви, че ще преустанови производството в основната си дестилерия в щата Кентъки за срок от една година. Решението засяга ключовия обект на компанията и ще влезе в сила през следващата година, като представлява временно спиране на дейността, а не окончателно затваряне, съобщава ВВС.

Снимка: Getty Images / iStock

От компанията съобщиха, че дестилерията ще остане затворена, за да се използва периодът за инвестиции и подобрения на съоръженията. В изявление, публикувано в неделя, ръководството подчерта, че редовно преразглежда производствените си нива с цел да отговори възможно най-добре на потребителското търсене и че наскоро е провело срещи с екипа си за обсъждане на планираните обеми за 2026 г.

Дестилериите в Кентъки, който е световноизвестен с производството на бърбън, са изправени пред период на несигурност. Това се дължи отчасти на търговската политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, която създаде напрежение на международните пазари и засегна износа на американски спиртни напитки.

Марката Jim Beam е собственост на японската компания Suntory Global Spirits, която осигурява работа на над 1000 души в своите обекти в Кентъки. Компанията уточни, че останалите ѝ дейности в щата, включително друга дестилерия, както и съоръженията за бутилиране и складиране, ще продължат да функционират през следващата година. Центърът за посетители в Кентъки също ще остане отворен.

Снимка: Getty Images / iStock

Jim Beam посочи още, че в момента оценява как най-добре да използва работната си сила по време на паузата в производството и води преговори със синдиката на служителите. През октомври Асоциацията на дестилерите в Кентъки съобщи, че запасите от бърбън в складовете в целия щат са достигнали рекордни нива от над 16 милиона барела.

Според търговската организация, облаганите с данък барели са стрували на производителите около 75 милиона долара (56 милиона британски лири) само тази година. Американските дестилерии бяха допълнително засегнати от ответни мита върху износа след обявения през април от Доналд Тръмп „Ден на освобождението“, както и от търговското напрежение с Канада, довело до бойкот на американски спиртни напитки в редица канадски провинции.

