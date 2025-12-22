Ремонтират 150 м междуселски път за 1.5 млн. лева

Участъкът е част от пътя Манастир-Малево-Корен-Голям извор-Тънково

Дни преди Коледа Агенция "Пътна инфраструктура" обяви поредната обществена поръчка. АПИ търси изпълнител, който да укрепи 150 метра междуселски път срещу впечатляващите 1.5 млн. лева, гласи обявлението в Регистъра на обществените поръчки, пуснато в петък.

Става дума за малка отсечка от третокласното шосе между хасковските села Малево и Корен. Поръчката включва изготвяне на технически проект и извършване на "трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-505 „Малево - Корен“ при км 9+300“. Цената на километър излиза 10 милиона лева (1 470 000 лева без ДДС за точно 150 метра), което звучи прекалено за саниране на третокласно шосе, пише "Сега". Показателно е, че пътната агенция предвижда цялата работа да приключи за броени месеци - сроковете са 70 дни за проектиране и 120 дни за същинските строителни дейности.

Участъкът е част от пътя Манастир-Малево-Корен-Голям извор-Тънково. През 2023 г. Агенция „Пътна инфраструктура” обяви обществена поръчка за ремонт на 36 км. Тогава бе предвидено оздравяването на 36-километровото трасе да струват 46.8 млн. лв., припомня "Марица". Но поръчката обаче бе прекратена заради допуснати нарушения.

Вследствие на няколко обилни валежи от дъжд е разрушен висок насип, като на места асфалтовата настилка e с напуквания, а в най-лошата част е пропаднала заедно с банкета и насипа. Отцепена е дясната лента за движение с ширина на пропадането около 2 метра. Пропадането и отцепването на асфалтовата настилка в дълбочина е около 12 см.

АПИ подчертава, че при всеки валеж положението се влошава и че има риск от ново пропадане на платното и "откъсване на засегнатия участък от шосето".

Третокласният път, който свързва общините Хасково, Харманли и Маджарово, е натоварен - по него минават леки коли, автобуси и камиони, а също и тежка военна техника (в с. Кортен има поделение и полигон), обясняват от пътната агенция.

Срокът за подаване на заявления е 19 януари догодина. При обещаното от АПИ щедро заплащане вероятно ще има доста кандидати.

