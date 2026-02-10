BGN → EUR
Технологии Русия ще ограничи достъпа до Telegram

Русия ще ограничи достъпа до Telegram

Технологии

bTV Бизнес екип

Русия се опитва да пренасочи гражданите към държавната социална мрежа

Приложението за съобщения Telegram, важна платформа за публични и частни комуникации в Русия, е изправено пред нови ограничения и глоби за хостване на съдържание, на което властите възразяват, съобщава Reuters. 

Използването на данни

Снимка: EPA

Русия изисква от мрежите да съхраняват данни за руски граждани в страната, за да предотврати използването им за „престъпни и терористични цели“, съобщи френската информационна агенция AFP. Москва заплаши редица онлайн платформи с принудително забавяне или дори пълни забрани, ако не спазват руското законодателство.

Руските потребители на Telegram съобщават за бавна производителност и забавяне на Telegram през целия ден днес, дори преди Роскомнадзор да обяви ограниченията. Според съобщения в руски медии, Роскомнадзор обяви днес, че ще продължи да въвежда ограничения за Telegram, който се използва в Русия както за изпращане на съобщения, така и за публикуване на бележки и подобни публикации. Освен голям брой руски граждани, Telegram се използва и от държавни агенции и Кремъл, който редовно публикува новини в мрежата.

„Не искам да се разкъсат след смъртта ми“: Дуров оставя състояние на своите над 100 деца

Използване на държавна социална мрежа

Снимка: iStock

Според AFP, Русия отдавна се опитва да пренасочи гражданите си към използване на държавната социална мрежа Max, която се използва и за банкови транзакции и административни процедури. Руските власти многократно са се опитвали да забранят Telegram, основан от руснака Павел Дуров , но забраната беше отменена през 2020 г.

Дуров е бил замесен в няколко конфликта с руските власти в миналото. Под натиск от страна на властите той е бил принуден да се откаже от социалната мрежа VK, която основава и се смята за руската версия на Facebook. След това използва приходите от продажбата, за да стартира Telegram, който основава, докато е в изгнание в Обединените арабски емирства. През 2024 г. той е задържан в Париж като част от френско разследване за предполагаемо участие на Telegram в престъпна дейност, което все още продължава.

Роскомнадзор преди това се е опитвал да ограничи работата на други чуждестранни мрежи, включително WhatsApp и YouTube.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

