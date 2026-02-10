Русия ще ограничи достъпа до Telegram

Русия се опитва да пренасочи гражданите към държавната социална мрежа

Приложението за съобщения Telegram, важна платформа за публични и частни комуникации в Русия, е изправено пред нови ограничения и глоби за хостване на съдържание, на което властите възразяват, съобщава Reuters.

Русия изисква от мрежите да съхраняват данни за руски граждани в страната, за да предотврати използването им за „престъпни и терористични цели“, съобщи френската информационна агенция AFP. Москва заплаши редица онлайн платформи с принудително забавяне или дори пълни забрани, ако не спазват руското законодателство.

Руските потребители на Telegram съобщават за бавна производителност и забавяне на Telegram през целия ден днес, дори преди Роскомнадзор да обяви ограниченията. Според съобщения в руски медии, Роскомнадзор обяви днес, че ще продължи да въвежда ограничения за Telegram, който се използва в Русия както за изпращане на съобщения, така и за публикуване на бележки и подобни публикации. Освен голям брой руски граждани, Telegram се използва и от държавни агенции и Кремъл, който редовно публикува новини в мрежата.

Според AFP, Русия отдавна се опитва да пренасочи гражданите си към използване на държавната социална мрежа Max, която се използва и за банкови транзакции и административни процедури. Руските власти многократно са се опитвали да забранят Telegram, основан от руснака Павел Дуров , но забраната беше отменена през 2020 г.

Дуров е бил замесен в няколко конфликта с руските власти в миналото. Под натиск от страна на властите той е бил принуден да се откаже от социалната мрежа VK, която основава и се смята за руската версия на Facebook. След това използва приходите от продажбата, за да стартира Telegram, който основава, докато е в изгнание в Обединените арабски емирства. През 2024 г. той е задържан в Париж като част от френско разследване за предполагаемо участие на Telegram в престъпна дейност, което все още продължава.

Роскомнадзор преди това се е опитвал да ограничи работата на други чуждестранни мрежи, включително WhatsApp и YouTube.

