Сърбия вероятно ще удължи договора за руски газ с още шест месеца

Доставките на руски газ към страната се извършват по дългосрочен договор

Договорът за доставка на руски природен газ, който изтича в края на март, най-вероятно ще бъде удължен с още шест месеца, а Сърбия разполага с достатъчни количества до края на отоплителния сезон. Това заяви генералният директор на „Сърбиягаз“ Душан Баятович в интервю за националната телевизия РТС.

Доставките на руски газ се извършват по дългосрочен договор, който периодично се анексира, но процесът е съпътстван от редица затруднения – от европейските санкции до проблеми с разплащанията. От март, заради големите наличности, дневните количества ще бъдат намалени до около 6 милиона кубични метра, вместо досегашните 10, тъй като газохранилището „Банатски двор“ не може да бъде допълнително запълвано. Най-високото дневно потребление през този сезон е достигнало 17,5 милиона кубични метра.

Баятович заяви, че цената на газа, който „Сърбиягаз“ плаща по договора, е по-ниска от борсовата. „Ние плащаме 270 евро за 1 000 кубични метра, докато тази сутрин борсовата цена беше 350 евро“, каза той. Цената за домакинствата няма да бъде променяна, а за индустрията ще бъде около 50 динара за кубичен метър - малко по-висока от предишния период, тъй като компанията е купувала повече газ от борсите с цел гарантиране на енергийната сигурност.

Директорът на „Сърбиягаз“ увери, че страната няма да има проблеми със снабдяването дори и без нов внос до края на сезона. В подземното хранилище „Банатски двор“ има около 400 милиона кубични метра газ - количество, което по думите му е безпрецедентно за сръбски резерви.

Относно възможността за увеличаване на доставките от Азербайджан, Баятович оцени, че това не е реалистично в краткосрочен план, предаде БГНЕС. По темата за съвместни покупки на газ с ЕС той посочи, че се обсъждат количества от около 500 милиона кубични метра, но засега няма заявен интерес.

Той подчерта и стабилната работа на газопровода „Балкански поток“, който осигурява ключови количества за вътрешния пазар, както и транзит. Именно тази инфраструктура, по думите му, е основата на енергийната сигурност на Сърбия в условията на санкции и нестабилни пазари.

Сърбия продължава работа и по нови газови интерконектори, най-вече към Северна Македония и България, но проектите са сложни и изискват време. Става дума за над 170 километра нови трасета, които се реализират поетапно. Баятович уточни, че интерконекторът към Северна Македония няма как да бъде завършен преди края на 2027 г., тъй като се е наложила промяна на проектите, тръбните профили и устройствени планове.

Той коментира и проблемите в Бешка и Стара Пазова след смяната на доставчика, като посочи, че компанията „Феромонт“ е натрупала задължения от около три милиарда динара. По думите му ще се търси решение, така че гражданите да не бъдат ощетени.

