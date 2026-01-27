Банките след еврото: Какво се променя за парите ни?

Реалната инфлация се движи от глобални фактори, а не заради европейската валута, казва Ива Кутлова

Готова ли беше България за въвеждането на еврото? Как еврото промени ежедневната работа на банките в България? Защо не бива да се плашим от сериозна инфлация заради еврото? На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговаря Ива Кутлова – изпълнителен директор и член на УС на iBank.

„Считам, че България е значително по-подготвена за еврозоната, отколкото често се представя в публичното пространство. Банковата система работи при фиксиран валутен курс вече десетилетия, а регулаторната рамка е силно доближена до тази на еврозоната. Подготвени сме както технически, така и институционално. По-голямото предизвикателство остава управлението на обществените нагласи и доверието“, подчерта Кутлова.

По думите ѝ българският банков сектор е демонстрирал висока устойчивост въпреки геополитическите и икономическите сътресения през последните години. „Нивото на ликвидност е много високо, съотношението между кредити и депозити е около 75%, лихвите по кредитите са сред най-ниските в Европа, а делът на лошите кредити е под 3%“, посочи тя.

Кутлова допълни, че банковият сектор у нас е силно диверсифициран. „В България оперират 23 банки, които се конкурират активно за вниманието на бизнеса и домакинствата. Тази конкуренция е изцяло в полза на клиентите, защото води до по-добри условия и по-качествено клиентско изживяване“, отбеляза тя.

Според нея не бива да се пораждат страхове от инфлация заради въвеждането на еврото. „Реалната инфлация се движи от глобални фактори като цените на енергията и суровините. Валутата сама по себе си не създава инфлация – историята го доказва“, каза Кутлова.

Тя подчерта още, че приемането на еврото отваря България към реалния европейски капиталов пазар. „Българските активи стават видими за големите европейски инвеститори. Това означава повече ликвидност, по-реалистични пазарни оценки и по-добри възможности за финансиране. Вече виждаме ръст на борсовите индекси – това е дългосрочна и стратегическа промяна“, заяви тя.

По отношение на най-честите финансови грешки Кутлова посочи, че българите често взимат решения емоционално. „Чуват новина и реагират веднага, без да проверят източника или да потърсят второ мнение. Това крие риск от грешки. Нужно е повече търпение, информираност и разумен подход при управлението на личните финанси“, заключи тя.

