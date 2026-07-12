Открит е изгубен „кораб на ада“: Вулканична пепел го е криела в продължение на 80 години

Каква е историята на кораба

След осем десетилетия изследователи успяват да открият останките на японския кораб „Хофуку Мару“, на който през 1944 г. загиват над 1000 британски и холандски военнопленници. Изследователите откриват кораба във водите край филипинската провинция Замбалес, използвайки военни архиви, сонарни изображения и техническо гмуркане.

Трагедия се случва на 21 септември 1944 г., когато „Хофуку Мару“ плава през Южнокитайско море като част от японски конвой. В него е имало около 1200 съюзнически военнопленници, докато американските самолети, без да знаят, че на немаркирания кораб има затворници, изстрелват четири торпеда, едно от които удря целта. Корабът се счупва наполовина и потъва само за няколко минути.

Оцеляват само около 200 изтощени и болни затворници, а точното местоположение на останките остава неизвестно в продължение на десетилетия.

Откритието е направено от организацията Hellships Memorial Foundation, с подкрепата на Нидерландската агенция за културно наследство и Discovery Channel. Изследователите първо анализирали японски и американски военни документи и ключова улика била открита в дигитализиран японски доклад от юни 2025 г., който съдържал карта и хронология на нападението над конвоя, пише Smartlife.rs.

След това данните били сравнени с американски военен доклад от самолетоносача USS Bunker Hill, което позволило на изследователите по-точно да определят местоположението на останките. Оказва се, че останките се намират на 48 километра от мястото, където корабът е трябвало да е изчезнал преди години.

Първото сонарно записване и тестово гмуркане са се състояли в края на 2025 г. и началото на 2026 г. На дълбочина около 50 метра водолази открили останките, но идентифицирането им било затруднено от слой вулканична пепел, която се е утаявала след изригването на вулкана Пинатубо през 1991 г.

По-късно морският археолог Калвин Майърс и експертът по подводни изображения Евън Ковач направиха стотици снимки на останките от кораба. С помощта на фотограметрия беше създаден подробен 3D модел на кораба, който след това беше сравнен с оригиналните чертежи на „Хофуку Мару“ от 1919 г.

Размерите на кораба, разположението на мачтите и товарните отделения, както и фактът, че останките от кораба са били разрязани наполовина, съвпадат с историческите данни. Холандската агенция за културно наследство заяви, че намерените останки са „почти сигурно“ „Хофуку Мару“.

„Хофуку Мару“ беше един от 56-те японски кораба, известни като „адските кораби“, които превозваха над 62 000 съюзнически военнопленници по време на Втората световна война. Тези кораби не бяха маркирани, поради което съюзническите сили често ги атакуваха по погрешка, без да знаят, че на борда има техни войници.

Условията на борда бяха катастрофални. Около 1000 британски и 250 холандски затворници бяха настанени в два тесни склада, където трябваше да лежат на смени. Всеки човек е получавал по-малко от литър вода на ден, а много от тях дори не са могли да отидат до тоалетната поради изтощение.

Оцелелите британски офицери по-късно описаха ужасяващите условия на борда по време на процес за военни престъпления в Сингапур. Те казаха, че затворниците често са се хранили само на няколко метра от телата на починалите си другари, докато повече от една трета от хората са били толкова изтощени преди отплаване, че не са могли да ходят сами.

По време на гмуркането изследователите открили и човешки останки на палубата, но не са влезли вътре в кораба. Както те посочват, Хофуку Мару е военен гроб и от уважение към жертвите, той няма да бъде разкопан.

Точните координати на останките не са публикувани, за да се защити мястото от неоторизирани посещения и евентуални плячкосвания, съобщава CNN.