„Плаващ град“: Това ли е най-големият круизен кораб в света?

Той ще разполага с жилища, училища, хотели, паркове, болница и дори спортен стадион

Предложеният „Кораб на свободата“ обещава да бъде нещо напълно различно от всичко, което днес плава по световните морета. Замислен като постоянен плаващ град за до 80 000 души, този плавателен съд с дължина една миля ще разполага с жилища, училища, хотели, паркове, болница и дори спортен стадион, докато непрекъснато обикаля света. Макар круизните кораби да стават все по-големи през последните десетилетия, този проект би направил дори най-големите съвременни кораби да изглеждат сравнително малки, предава Еuronews.

Наречен „Freedom Ship“, амбициозният проект цели да създаде първия истински „град в морето“ – плаваща общност с дължина около една миля, предназначена да превозва до 80 000 жители, посетители и членове на екипажа. Според неговите поддръжници това няма да бъде просто круизен кораб, а постоянно населен океански мегаполис. В момента по света съществуват два т.нар. „безкрайни круиза“ – The World, луксозен жилищен кораб за милионери, и по-достъпният Villa Vie Odyssey, но и двата побират едва стотици хора и биха били значително засенчени от мащабите на Freedom Ship.

Концепцията е представена за първи път в края на 90-те години от екипа на Freedom Cruise Line International. Ако бъде реализиран, корабът ще бъде широк около 800 фута, ще тежи 2,3 милиона тона и ще се издига на височината на 30 палуби. Очакваната стойност на проекта е около 12 милиарда британски лири (13,87 милиарда евро). Макар все още да няма официална дата за пускане в експлоатация, предвижда се той да бъде задвижван с ядрено гориво и да служи като постоянен дом на 50 000 жители, както и на още 10 000 временни посетители, обслужвани от екипаж от 20 000 души.

Със своя огромен капацитет корабът ще превозва повече от осем пъти повече хора от най-големите съществуващи пътнически кораби в света – Star of the Seas и Icon of the Seas на Royal Caribbean. За да обслужва толкова голямо население, на борда ще има множество съоръжения, включително спортен стадион с 15 000 места, два музея, конгресен център, симфонична зала и воден парк. Жителите ще разполагат още с двуетажна зона за хранене, магазини, банки, нощен клуб и дори аквариум за любителите на гмуркането.

Снимка: Royal Caribbean

За гостите са предвидени два високи хотела и осем площадки за хеликоптери. Децата, които живеят на кораба, ще могат да се обучават в училища, предлагащи образование от начално до колежанско ниво. Предвид размерите на плавателния съд ще бъде изградена и вътрешна трамвайна система за придвижване, допълнена от 24 километра пешеходни алеи и около три акра паркови пространства. Очаква се корабът да обикаля земното кълбо приблизително на всеки две години със скорост около седем възела. Заради огромните си размери той ще трябва да остане в международни води, тъй като няма да може да акостира в нито едно пристанище. Посетителите ще достигат до него чрез фериботи от близките пристанища.

Базираната във Флорида компания Freedom Cruise Line International е възложила проектирането на кораба на Schopfer Associates, които ще работят заедно с морски инженери, военноморски специалисти и световноизвестни архитекти. Главният изпълнителен директор Роджър Гуч заявява пред The Telegraph, че интересът към проекта е толкова голям, че „почти би оправдал построяването на три кораба“. В момента екипът набира необходимото финансиране, но остава уверен в осъществяването на идеята. След осигуряването на средствата корабът ще бъде построен в Индонезия, като строителството може да продължи до четири години. Плановете предвиждат бъдещите жители да започнат да се настаняват още преди окончателното завършване на проекта. Ако някога отплава, „Корабът на свободата“ ще се превърне в най-големия морски съд, строен в историята.