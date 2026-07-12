×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.143 BGN
Петрол
75.48 $/барел
Bitcoin
$64,051.9
Последвайте ни
1 USD
1.143 BGN
Петрол
75.48 $/барел
Bitcoin
$64,051.9
БГ Бизнес 5 стратегии, с които богатите увеличават състоянието си

5 стратегии, с които богатите увеличават състоянието си

bTV Бизнес екип

Според финансови експерти изграждането на състояние не е въпрос на високи доходи, а на правилни финансови решения

Много хора се питат каква е тайната на богатите и дали има навици, които ги отличават от останалите. Според финансови експерти изграждането на състояние не е въпрос само на високи доходи, а на правилни финансови решения и дългосрочно мислене. Именно тези навици помагат не само за спестяване на пари, но и за постепенно натрупване на богатство.

Една от основните разлики е, че богатите се стремят към собственост, а не разчитат единствено на заплата. Авторите на книгата „Милионерът до вратата“ Томас Дж. Стенли и Уилям Д. Данко отбелязват, че около 60% от милионерите са собственици на бизнес. Самонаетите хора са значително по-склонни да натрупат голямо състояние, а собствеността – независимо дали чрез бизнес или дялово участие в компания – често е основният източник на богатство.

Недвижимите имоти също заемат важно място в стратегията на заможните хора. Докато основното жилище невинаги е най-добрата инвестиция, имотите за отдаване под наем могат да носят стабилен доход и да увеличават стойността на портфейла с течение на времето. По този начин собствениците не само печелят от наемите, но и изграждат капитал, докато ипотеката постепенно се изплаща.

Друга характерна черта е, че богатите рядко продават инвестициите си. Вместо да реагират при всеки спад на пазарите или да теглят средства за покупки, те се придържат към дългосрочна стратегия. Същевременно поставят инвестирането пред спестяването – докато спестените пари са предназначени за краткосрочни цели, инвестициите работят за увеличаване на богатството в бъдеще. Затова те отделят постоянен дял от доходите си за инвестиции.

Най-честите финансови грешки, които хората правят след 30-годишна възраст

Най-важното е, че богатите мислят в дългосрочен план. Те знаят, че натрупването на състояние изисква време, дисциплина и търпение, а не търсене на бързи печалби. Именно затова избягват съмнителни схеми за забогатяване и се придържат към последователна инвестиционна стратегия, която им позволява постепенно да увеличават капитала си. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Русия разпродава златото, което е събирала от две десетилетия

Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Две момчета, едно име и един общ старт: Как се прави бизнес преди 20 г.?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Casio открива първия си шоурум в България
Стефани Боова

Стефани Боова

От 6 хил. до прогнози за 15 хил. евро за кг: Розовото масло поскъпна близо три пъти от 2021 г. насам

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата