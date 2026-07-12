5 стратегии, с които богатите увеличават състоянието си

Според финансови експерти изграждането на състояние не е въпрос на високи доходи, а на правилни финансови решения

Много хора се питат каква е тайната на богатите и дали има навици, които ги отличават от останалите. Според финансови експерти изграждането на състояние не е въпрос само на високи доходи, а на правилни финансови решения и дългосрочно мислене. Именно тези навици помагат не само за спестяване на пари, но и за постепенно натрупване на богатство.

Една от основните разлики е, че богатите се стремят към собственост, а не разчитат единствено на заплата. Авторите на книгата „Милионерът до вратата“ Томас Дж. Стенли и Уилям Д. Данко отбелязват, че около 60% от милионерите са собственици на бизнес. Самонаетите хора са значително по-склонни да натрупат голямо състояние, а собствеността – независимо дали чрез бизнес или дялово участие в компания – често е основният източник на богатство.

Недвижимите имоти също заемат важно място в стратегията на заможните хора. Докато основното жилище невинаги е най-добрата инвестиция, имотите за отдаване под наем могат да носят стабилен доход и да увеличават стойността на портфейла с течение на времето. По този начин собствениците не само печелят от наемите, но и изграждат капитал, докато ипотеката постепенно се изплаща.

Друга характерна черта е, че богатите рядко продават инвестициите си. Вместо да реагират при всеки спад на пазарите или да теглят средства за покупки, те се придържат към дългосрочна стратегия. Същевременно поставят инвестирането пред спестяването – докато спестените пари са предназначени за краткосрочни цели, инвестициите работят за увеличаване на богатството в бъдеще. Затова те отделят постоянен дял от доходите си за инвестиции.

Най-важното е, че богатите мислят в дългосрочен план. Те знаят, че натрупването на състояние изисква време, дисциплина и търпение, а не търсене на бързи печалби. Именно затова избягват съмнителни схеми за забогатяване и се придържат към последователна инвестиционна стратегия, която им позволява постепенно да увеличават капитала си.