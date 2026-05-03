Откриха 1000 перфектно запазени римски артефакта на дъното на езеро

Откритото съкровище е на почти 2000 години

В Швейцария в езерото Нюшател бяха открити над 1000 изключително добре запазени римски предмета, което прави това откритие едно от най-важните подводни археологически открития в Европа през последните десетилетия.

Археолози откриха останки от римски кораб и неговия товар, датиращи от ранната Римска империя (около I век сл. Хр.).

Сред предметите са керамика, метални инструменти, части за оръжия и различни предмети от ежедневна употреба, което показва, че корабът вероятно е бил използван за превоз на стоки по римските търговски пътища в района на днешна Швейцария.

Това, което прави това откритие особено значимо, е неговата изключителна запазеност.

Поради студената вода, липсата на светлина и минималното наличие на кислород на дъното на езерото, органичните и неорганичните материали са останали почти недокоснати в продължение на векове, подобно на други известни европейски езерни обекти, като тези в езерото Констанс и в алпийските райони, където подобни условия са съхранили праисторически и римски артефакти.

Експертите казват, че подобни открития помагат да се разбере по-добре как римляните са организирали търговията, транспорта и снабдяването на отдалечени провинции.

Особено важно е, че могат да бъдат реконструирани техническите детайли на римските плавателни съдове, както и ежедневието на хората, които са живели в тази част на империята.

В допълнение към самия товар, изследователите анализират и структурата на кораба, което може да предостави нова информация за корабостроенето през римския период. Подобни находки в Европа са рядкост и обикновено се откриват само при специфични условия на подводна археология, като тези в Алпите и Северна Италия.

Според археолозите, участващи в изследването, това откритие би могло да помогне за картографирането на досега слабо познатите търговски пътища между римска Хелвеция (днешна Швейцария) и останалата част от империята, както и да допринесе за по-добро разбиране на икономиката на периода.

Артефактите в момента са в процес на консервация, а част от находките по-късно ще бъдат изложени в музеи в Швейцария, където обществеността ще може да види предметите, останали скрити на дъното на езерото в продължение на почти две хиляди години.