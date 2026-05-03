Откриха 1000 перфектно запазени римски артефакта на дъното на езеро

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
На 6 часа път от София: „Двойник“ на езерото Комо е най-красивото място в Европа
Кои са 10-те най-красиви места в Европа?
Откритото съкровище е на почти 2000 години
В Швейцария в езерото Нюшател бяха открити над 1000 изключително добре запазени римски предмета, което прави това откритие едно от най-важните подводни археологически открития в Европа през последните десетилетия.
Археолози откриха останки от римски кораб и неговия товар, датиращи от ранната Римска империя (около I век сл. Хр.).
Сред предметите са керамика, метални инструменти, части за оръжия и различни предмети от ежедневна употреба, което показва, че корабът вероятно е бил използван за превоз на стоки по римските търговски пътища в района на днешна Швейцария.
Това, което прави това откритие особено значимо, е неговата изключителна запазеност.
Поради студената вода, липсата на светлина и минималното наличие на кислород на дъното на езерото, органичните и неорганичните материали са останали почти недокоснати в продължение на векове, подобно на други известни европейски езерни обекти, като тези в езерото Констанс и в алпийските райони, където подобни условия са съхранили праисторически и римски артефакти.
Експертите казват, че подобни открития помагат да се разбере по-добре как римляните са организирали търговията, транспорта и снабдяването на отдалечени провинции.
Особено важно е, че могат да бъдат реконструирани техническите детайли на римските плавателни съдове, както и ежедневието на хората, които са живели в тази част на империята.
В допълнение към самия товар, изследователите анализират и структурата на кораба, което може да предостави нова информация за корабостроенето през римския период. Подобни находки в Европа са рядкост и обикновено се откриват само при специфични условия на подводна археология, като тези в Алпите и Северна Италия.
Според археолозите, участващи в изследването, това откритие би могло да помогне за картографирането на досега слабо познатите търговски пътища между римска Хелвеция (днешна Швейцария) и останалата част от империята, както и да допринесе за по-добро разбиране на икономиката на периода.
Артефактите в момента са в процес на консервация, а част от находките по-късно ще бъдат изложени в музеи в Швейцария, където обществеността ще може да види предметите, останали скрити на дъното на езерото в продължение на почти две хиляди години.
Кои са 10-те най-красиви места в Европа?
Блясък, яхти и средновековна душа
Приходите от продажбата ще бъдат дарени за подкрепа на космическите разработки на Япония