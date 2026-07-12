Строи се „Нов Нил“ - изкуствена река с дължина 170 км, която ще спаси 120 млн. жители

Това е една от най-големите инженерни мечти на планетата

Африканската държава стартира проекта „Нова делта“ или „Нов Нил“: 170-километрова изкуствена канална система, която ще доведе вода до западната пустиня на страната и обещава да превърне 2,2 милиона федана, 9000 км² пясък, в земеделска земя. Това е най-голямата инвестиция на Египет във водната сигурност, но има едно предупреждение, което възпрепятства проекта, пише N1.

Египет току-що осъществи една от най-големите инженерни мечти на планетата. Страната откри така наречения Нов Нил, гигантски изкуствен канал, който прорязва пустинята, за да донесе вода до преди това безплодни райони. Обещанието е, че пясъкът ще бъде превърнат в плантации и ще повиши водната сигурност на страната.

Проектът беше открит от президента Абдел Фатах ал-Сиси в западната пустиня на Египет, според вестник „The National“ . Официално наречен „Проектът „Нова Делта“, начинанието струва 15 милиарда долара и се превърна в символ на надпреварата на Египет за храна и вода насред пустинята.

Прякорът „Нов Нил“ е силен, но изисква предпазливост. Това не е истинска нова река, а изкуствен канал, който улавя и разпределя вода през Западната пустиня, изкуствено разширявайки плодородната долина на Египет в смел залог за водна сигурност.

Как водата достига до пустинята?

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Сърцето на проекта „Нов Нил“ не е река, а инженерна система, която изтласква водата нагоре. За да донесе течността от морското равнище до пустинното плато, Египет изградил система от помпени станции, способни да повдигат вода на около сто метра нагоре по изкуствен канал.

В основната секция се помещават тринадесет помпени станции. Те работят последователно, изтласквайки вода през изкуствен канал до най-високата точка в пустинята в непрекъсната механична операция, която е единственият начин Новият Нил да работи срещу гравитацията и да поддържа безопасността на водния проект.

Част от водния път все още е изграден от огромни тръби. За да се намали изпарението в пустинната жега, част от водата тече през огромни подземни тръбопроводи, защитавайки ценния ресурс, който дава смисъл на всички инвестиции на Египет.

В основата на всичко това е рекордна работа. Пречиствателната станция за вода Ел-Хамам, свързана с река Нов Нил, се смята за най-голямата пречиствателна станция за вода в света, с капацитет от 7,5 милиона кубически метра на ден, колосално количество, предназначено да гарантира водната сигурност в новата селскостопанска граница в пустинята.

Тази станция прави възможен изкуствен канал. Без нея, която пречиства и обработва водата, нямаше да има начин за напояване на западната пустиня на Египет, а Новият Нил щеше да е нищо повече от мечта на картата, без необходимата водна сигурност, която да превърне пясъка в земеделска земя.

Залог в египетската пустиня

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Нов Нил има официална дата и име. Проектът „Нова Делта“ беше обявен през 2018 г. от президента Абдел Фатах ал-Сиси и беше открит на 17 май 2026 г., отбелязвайки момента, в който Египет представи на света новата си селскостопанска граница в пустинята.

Проектът се управлява от държавен орган. Така наречената „Авторитет за бъдещето на Египет“, свързана с правителството, наблюдава проекта „Нова делта“ и координира работата по изкуствения канал, в опит да го третира като национален приоритет за водната сигурност на Египет.

Размерът на инвестицията показва амбицията. Оценен на 15 милиарда долара, „Нов Нил“ е един от най-скъпите проекти, предприемани някога от Египет, което отразява значението, което страната отдава на идеята за завладяване на пустинята и осигуряване на храна за населението си.

Манията на Египет по водата има историческо обяснение. Страната разчита на река Нил за 97% от цялата си вода, което я прави изключително уязвима към всякакви промени в течението на реката и засилва спешността на търсенето на водна сигурност чрез Новия Нил