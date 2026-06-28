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Свят Най-големият речен круизен кораб в Европа ще бъде пуснат по Дунав

Най-големият речен круизен кораб в Европа ще бъде пуснат по Дунав

bTV Бизнес екип

Корабът ще разполага със 196 места за гости, разпределени в 98 каюти и апартаменти

Речните круизи отбелязват силен ръст на туристи. Някога възприемани като нишов вариант за почивка, днес те са сред най-бързо развиващите се сегменти в круизната индустрия, привличайки пътешественици, които търсят по-бавни и по-пълноценни пътувания. AmaRudi, вторият кораб с двойна ширина на AmaWaterways, ще може да побере 196 гости в 98 каюти и апартаменти, когато бъде пуснат на вода през април 2027 г. 

Снимка: Getty Images / iStock

Емблематичните европейски водни пътища – сред които Дунав, Рейн, Сена и Дуро – остават в основата на пазара. Търсенето се подкрепя от по-малки кораби, по-дълги престои в исторически градове и засилен фокус върху уелнес и културни преживявания. Въпреки желанието на пътниците за по-спокоен ритъм на пътуване, секторът продължава да расте. Данни на TUI Group показват, че около 1,5 милиона души са пътували с речни круизи в Европа през 2025 г., което е ръст от 8% на годишна база, предава Еuronews.

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На този фон AmaWaterways представя „AmaRudi“ – кораб, който ще се превърне в най-големия речен круизен кораб в Европа при въвеждането си в експлоатация по Дунав през пролетта на 2027 г. Проектът надгражда концепцията на AmaMagna и поставя акцент върху повече пространство и комфорт за пътниците.

AmaRudi ще разполага с 196 места за гости, разпределени в 98 каюти и апартаменти. Проектиран специално за Дунав, корабът ще предлага апартаменти с балкони, множество ресторанти, уелнес зона Zen Wellness Studio, както и пълноразмерно игрище за пикълбол. На борда ще има още винен бар, BBQ зона и богата развлекателна програма.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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