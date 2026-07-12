Арлинг Холанд притежава впечатляваща колекция от часовници за над 2 млн. долара

В основата ѝ стоят часовниците Rolex, където Холанд притежава някои от най-трудните за намиране модели

Англия се класира за полуфиналите на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, след като победи голямата изненада Норвегия с 2:1 след пълен обрат, осъществен с две попадения на Джуд Белингам. Макар Норвегия да приключи участието си, Арлинг Холанд впечатли с изявите си и бе сред големите звезди на турнира.

Арлинг Холанд не само бележи голове с впечатляваща лекота, но и демонстрира изключителен вкус към луксозните часовници. Норвежкият нападател е изградил колекция на стойност над 2 милиона долара, включваща едни от най-желаните модели в света. Сред тях са Rolex Daytona „John Mayer“, Patek Philippe Nautilus 5711, Audemars Piguet Royal Oak Concept „Black Panther“, както и специални издания на Breitling, създадени с негово участие. Вместо случайни покупки, колекцията му прилича на внимателно подбрано инвестиционно портфолио.

Снимка: Ройтерс

В основата ѝ стоят часовниците Rolex, където Холанд притежава някои от най-трудните за намиране модели. Сред тях изпъква Daytona „Rainbow“ от розово злато Everose, оценяван на около 500 000 долара, както и лимитираният Daytona „Eye of the Tiger“. В колекцията му присъстват още платиненият Daytona „Platona“, легендарният Daytona „John Mayer“, метеоритният Daytona, Day-Date с тюркоазен циферблат, Day-Date „President“, GMT-Master II „Root Beer“, както и емблематичните Submariner „Smurf“, „Hulk“ и „Starbucks“.

Не по-малко впечатляваща е селекцията му от Audemars Piguet. Най-ценният модел е лимитираният Royal Oak Concept „Black Panther“, произведен само в 250 броя и оценяван на около 375 000 долара. До него стоят Royal Oak Jumbo Extra-Thin от жълто злато, Royal Oak Perpetual Calendar с вечен календар и титаниев корпус, както и Royal Oak Double Balance Wheel със скелетонизиран механизъм – модели, които са високо ценени сред колекционерите.

Снимка: Getty Images

Колекцията включва и два от най-желаните часовници на Patek Philippe – Nautilus 5711 със син циферблат и Nautilus Moonphase 5712R от розово злато. И двата модела вече не се произвеждат и продължават да увеличават стойността си, което ги превръща в едни от най-търсените часовници на вторичния пазар.

Като официален посланик на Breitling, Холанд притежава и два специални Chronomat модела. Единият е Chronomat GMT 40 „Erling Haaland“ с метеоритен циферблат, разработен съвместно с марката, а другият е персонализиран Chronomat B01 42 от червено злато, създаден в ограничени количества и отличаващ се с неговите инициали върху механизма.