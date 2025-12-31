Нов милиардер всеки ден: Защо 2025 беше най-добрата за най-богатите?

През последната година на планетата са се родили над 340 нови милиардери

Бързоразвиващите се акции на компании за изкуствен интелект, големите първични публични предлагания (IPO) и Илон Мъск дадоха началото на „милиардерската треска“ тази година, пише Forbes.

Сделките на годината

Компанията майка на Нюйоркската фондова борса обяви на 7 октомври, че инвестира 2 милиарда долара в стартъпа за пазарни услуги Polymarket. Компанията се оценява на 9 милиарда долара. Сделката беше голяма победа за петгодишната компания и нейния 27-годишен основател, Шейн Коплан. Той моментално се превърна в най-младия милиардер в света, който е натрупал богатство сам. Царуването му продължи по-малко от три седмици.

На 27 октомври стартъпът за набиране на персонал с изкуствен интелект Mercor обяви, че е набрал 10 милиарда долара финансиране от няколко водещи инвеститори. Това е достатъчно, за да станат тримата основатели най-младите милиардери, изградили богатството си сами, на 22-годишна възраст. Те изпреварват Koplan с половин десетилетие и дори подобряват рекорда, поставен от Марк Зукърбърг, който става милиардер през 2008 г. на 23-годишна възраст.

Почти 50% повече милиардери, отколкото преди пет години

В Съединените щати, Китай, Индия, Русия и места като Сейнт Китс и Невис и Албания. Сега има повече милиардери от всякога: рекордните 3148, почти 50% повече от преди пет години.

Когато Forbes публикува първия си международен списък през 1987 г., в света имаше само 140 милиардери. Населението от милиардери сега е по-богато от всякога. Както общо (18,7 трилиона долара, което е с 10 трилиона повече от 2020 г.), така и средно (5,9 милиарда долара, в сравнение с 4 милиарда долара тогава). Рекордните 19 души сега са столетници, с богатство от поне 100 милиарда долара. Преди шест години имаше само един - Джеф Безос от Amazon.

Около 135 милиардери са вложили пари в президентските избори в САЩ през 2024 г. Много от тях са застанали на страната на милиардера-президент на САЩ през годината. Те са дарили милиони за встъпването му в длъжност, като милиардери като Безос, Зукърбърг, Тим Кук и Сундар Пичай са получили видни места, обикновено запазени за семейството на президента, бивши президенти и високопоставени държавни служители.

Феноменът Мъск

Илон Мъск започна годината с богатство от 421 милиарда долара. След това той счупи серия от рекорди. Първият човек с 500 милиарда през октомври; първият с 600 милиарда на 15 декември; след това първият със 700 милиарда на 19 декември. Акциите на неговата компания за електрически автомобили се покачиха с близо 30%, а стойността на неговата ракетна компания SpaceX се увеличи повече от два пъти до 800 милиарда долара.

Тази година, към 22 декември, Мъск е добавил 333 милиарда долара към богатството си, което е повече от общите активи на втория най-богат човек в света, съоснователя на Google Лари Пейдж, които са 255 милиарда долара. С други думи, Мъск е създал повече богатство само през 2025 г., отколкото всеки друг на планетата за цял живот.

С нетно състояние от 754 милиарда долара, Мъск е по-богат от 620-те „най-бедни“ милиардери на планетата взети заедно.

Изкуственият интелект промени всичко

Съществува и „милиардерската треска“ от нови милиардери, които са се появили в класацията за първи път тази година благодарение на вълната от изкуствен интелект. Някои разработват големи езикови модели, като например китаеца Лян Уенфенг, който стартира DeepSeek през 2023 г. и се присъедини към „клуба на трите запетаи“ през януари. След това неговият модел R1 завладя света, твърдейки, че може да се сравни с производителността на ChatGPT на по-ниска цена.

Седемте бивши служители на OpenAI, основали гиганта в областта на изкуствения интелект Anthropic, също са нови милиардери. Компанията, стояща зад чатбота Claude, е скочила стойността си от 18 милиарда долара на 61,5 милиарда долара, а след това на 183 милиарда долара, всичко това в рамките на една година.

Други пък забогатяват, възползвайки се от бума на изкуствения интелект. Акциите на ISU Petasys, малко известният южнокорейски производител на печатни платки, скочиха с над 360% тази година. Това превърна председателя Ким Санг-бом в нов милиардер. Четирима бивши ръководители на американските производители на чипове Nvidia и AMD станаха новите милиардери на Китай като съоснователи на полупроводникови фирми, които се стремят да станат китайските Nvidia и AMD.

Милиардери и технологии

Fermi America строи огромен център за данни в Тексас за компании с изкуствен интелект. Компанията стана публична през октомври с оценка от 12,5 млрд. долара, превръщайки съоснователите Тоби Нойгебауер и Грифин Пери в милиардери, а бащата на Пери, Рик Пери, в милионер. Въпреки това Fermi все още няма приходи и е на поне година от завършването на първата фаза; акциите паднаха със 70%, но компанията остава оценена над 5 млрд. долара.

Други милиардери в AI се появиха благодарение на центрове за данни, обработка на данни, гласово клониране, AI-агенти и дори AI за запознанства.

Треската за милиардери обхваща и други индустрии:

Circle (USDC) направи съоснователя Джереми Алер милиардер чрез IPO.

Figma изведе Дилън Фийлд и Евън Уолъс сред милиардерите.

Cadre Holdings донесе милиардерство на Уорън Кандерс с продукти за защита и отбрана.

AST SpaceMobile изстреля Абел Авелано в света на свръхбогатите.

В списъка влизат и известни личности: Стив Хъфман (Reddit), Джеймс Камерън (Холивуд), Роджър Федерер (тенис).

Тази година новите милиардери са с богатство от 876 милиарда

През последните 12 месеца светът придоби нови милиардери с общо богатство от 876 млрд. долара – около 5% от световното богатство на милиардерите. Почти 40% са американци, но новите богаташи идват от 32 държави, включително 35 китайци, 15 индийци и 15 руснаци.

Сред тях са германецът Клеменс Фишер, създател на компании за лекарства и добавки, който сега работи върху канабис-базирано лекарство срещу опиоиди, и Самир Мане – първият милиардер от Албания в недвижими имоти и търговия на дребно.

Две трети са натрупали богатството си сами, включително 11 нови милиардери под 30 години, с което рекордните 13 млади хора влизат в световния списък. Други – наследници като дъщерите на Джим Ирсей, петима наследници на Джорджо Армани и членове на семейството зад Medline – станаха милиардери чрез наследство.

Въпреки всички нови лица, около 85% от милиардерите са започнали годината като такива, а една четвърт са по-богати от преди година, което поставя класа на милиардерите в силна позиция за следващата година.

