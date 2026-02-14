Най-красивото дефиле в Европа съперничи на Гранд Каньон

Къде се намира това дефиле?

В югоизточна Франция, в живописния регион Прованс-Алпи-Лазурен бряг, се намира едно от най-впечатляващите природни чудеса на Европа – Дефилето на Вердон. Наричан още „европейският Гранд каньон“, този природен феномен е най-дълбокият каньон на континента, като на места достига внушителните 700 метра дълбочина.

Реката Вердон извира от масива на Трите Евеше и след 175 километра се влива в Дюранс. Самото дефиле започва при селцето Кастелан, непосредствено след язовир Шодан, и завършва при тюркоазените води на езерото Сент-Кроа, пише Haute Province Outdoor.

Пет езера по пътя на реката

По течението на Вердон са разположени пет живописни езера, които придават още по-голямо очарование на района:

Кастийон, Шодан, Сент-Кроа, Кенсон и Еспарон. Техните кристално чисти води и драматични скални пейзажи превръщат района в магнит за туристи от цял свят.

Рай за приключенци и търсачи на спокойствие

Вердон предлага разнообразие от активности както за любителите на адреналина, така и за онези, които търсят спокойствие сред природата. По езерата могат да се наемат лодки, канута, каяци и водни колела. За по-смелите посетители се организират рафтинг и спускания по бързеите, както и водни турове.

Каньонът е и популярна дестинация за каньонинг – спорт, който комбинира преходи, плуване и спускане по водни маршрути. Сред най-известните трасета са Риолан и Имбут, които предлагат истинско предизвикателство и незабравими гледки.

Дефилето на Вердон не е просто туристическа атракция – то е място, където природата демонстрира своята сила и красота в пълния им блясък. Независимо дали търсите приключение или тишина край тюркоазените води, това кътче на Прованс обещава преживяване, което остава в съзнанието дълго след края на пътуването.

