Какво може да си позволи Мъск със състоянието си от 600 млрд. долара?

Как богатството му се увеличи толкова рязко?

Илон Мъск отбеляза нов исторически връх, превръщайки се в първия човек, чието нетно състояние надхвърля 600 милиарда долара. Това стана вследствие на рязкото увеличение на оценката на SpaceX – компанията му за космически ракети, която в началото на месеца отправи търгово предложение, оценяващо фирмата на 800 милиарда долара, спрямо 400 милиарда долара през август, по информация на двама инвеститори пред Forbes. Тъй като Мъск притежава около 42% от SpaceX, богатството му се е увеличило с 168 милиарда долара и към понеделник на обяд източно време се оценява на приблизително 677 милиарда долара. Така той става първият човек в историята с над 600 милиарда долара лично състояние, като досега никой не е достигал дори границата от 500 милиарда.

Снимка: Ройтерс

С подобно богатство Мъск би могъл на теория да купи десетки от най-скъпите компании в света, да финансира пълноценна колонизация на Марс, да изгради глобална мрежа от високоскоростни транспортни системи или да закупи хиляди луксозни имоти, мегаяхти и частни острови. Дори при изключително разточителен начин на живот, мащабът на това състояние е такъв, че трудно може да бъде изчерпан в рамките на един човешки живот.

Нетното му състояние би било достатъчно и за покупката на Ferrari, BMW, Porsche и Ford взети заедно, на обща стойност над 346 милиарда долара. Това означава, че теоретично Мъск може да притежава едновременно някои от най-луксозните спортни марки, водещи премиум производители и масови автомобилни гиганти, обхващайки целия спектър на автомобилната индустрия – от суперколи до автомобили за милиони потребители.

С приблизително 457 милиарда долара той би могъл да закупи McDonald’s, Starbucks, DoorDash и Adidas в един пакет. Комбинираната стойност на Disney и Coca-Cola е около 507 милиарда долара – сума, която също е напълно по силите на Мъск. Подобна покупка би означавала контрол върху едни от най-разпознаваемите марки в историята, обхващащи както глобалното развлечение, така и една от най-широко консумираните напитки на планетата.

Дори самостоятелно Mastercard, оценявана на около 514 милиарда долара, би могла да бъде придобита с богатството му. Това би му дало влияние върху част от световната платежна инфраструктура, която обслужва милиарди транзакции ежедневно.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN