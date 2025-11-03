Милионер за секунди: По колко печели Уорън Бъфет от Coca-Cola?

Бъфет започва да купува акциите на Coca-Cola през 1988 г.

Уорън Бъфет печели по над 93 000 долара на час само от дивидентите на Coca-Cola. С 400 милиона акции на напитковия гигант в портфейла на Berkshire Hathaway, компанията получава впечатляващите 816 милиона долара годишно само от този един холдинг.

Това се равнява на приблизително 2,2 милиона долара на ден или 93 150 долара на час, което прави инвестицията на Бъфет един от най-емблематичните примери за дългосрочно инвестиране в съвременната финансова история. Този пасивен доход продължава да постъпва без Бъфет да се налага да полага усилия, пише Financial Express.

Бъфет започва да купува акциите на Coca-Cola през 1988 г., малко след пазарния срив от 1987 г. През следващите години Berkshire Hathaway инвестира около 1,3 милиарда долара, за да събере 400 милиона акции – дял, който тогава представлява над 7% от компанията.

Снимка: Getty Images

Забележително е, че Berkshire никога не е продавала нито една от тези акции. Днес първоначалната инвестиция от 1,3 милиарда долара струва десетки милиарди. Освен покачването на стойността на акциите, инвестицията носи десетилетия на растящи дивиденти, превръщайки Coca-Cola в надежден „банкомат“ за Berkshire.

Причината, поради която Бъфет избира и държи Coca-Cola толкова дълго, се крие в неговата инвестиционна философия. Марката Coca-Cola, глобалното ѝ присъствие и стабилните печалби създават устойчив бизнес, който малко конкуренти могат да предизвикат. Бъфет също така оценява компанията заради ориентирания ѝ към акционерите подход, включително редовни увеличения на дивидентите и обратни изкупувания. Coca-Cola увеличава дивидента си вече повече от 60 години, което ѝ е спечелило прозвището „крал на дивидентите“.

Любимият период на Бъфет за задържане на инвестиции е „завинаги“, а Coca-Cola е най-добрият пример за тази стратегия. Тя илюстрира силата на сложната лихва, търпението и избора на устойчиви, прости бизнеси. Към 2025 г. дивидентите на Coca-Cola плащат на Berkshire повече на час, отколкото много американци изкарват за цяла година.

