Какъв е най-добрият съвет на Уорън Бъфет за увеличаване на богатството?

Като един от най-успешните инвеститори в историята, виждания на Уорън Бъфет за пазарите, бизнеса и икономиката отдавна са следени както на Уолстрийт, така и от обикновените хора. На 95-годишна възраст Бъфет се оттегля от поста главен изпълнителен директор на Berkshire Hathaway, шест десетилетия след като поема контрола над компанията, оставяйки след себе си не само впечатляваща инвестиционна кариера, но и множество житейски уроци, пише CNN.

Снимка: Getty Images

Сред най-известните му принципи е правилото „да не губиш пари“. Като стойностен инвеститор Бъфет залага на компании, които счита за подценени, и подчертава значението на диверсификацията. Финансовият експерт Брайън Киърнс обяснява, че инвестирането не е само стремеж към растеж, а и към запазване на капитала, като рискът не бива да се концентрира в една-единствена идея. Разпределянето на средствата в различни класове активи намалява волатилността и позволява по-дългосрочно инвестиране.

Друг основен съвет на Бъфет е да се съсредоточаваме върху това, което разбираме. Той многократно е заявявал, че не взема инвестиционни решения въз основа на макроикономически прогнози. Според него бъдещето на икономиката не може да бъде предвидено с точност, поради което инвеститорите трябва да избягват както собствените си прогнози, така и тези на другите, и да се фокусират върху познати и разбираеми бизнеси.

Бъфет е и силен привърженик на простотата. Той смята, че дори хора без специализирани познания могат да постигнат добри резултати с ясна и евтина инвестиционна стратегия. В писмото си до акционерите от 2013 г. той съветва да се поддържат ниски разходи и да не се усложняват нещата излишно. Същия подход препоръчва и за средствата, които оставя на съпругата си – комбинация от краткосрочни държавни облигации и евтин индексен фонд, който следва S&P 500.

По отношение на кариерата и живота Бъфет насърчава хората да не отлагат удовлетворението за по-късно. Той съветва младите да избират работа, която биха вършили дори и да не се нуждаеха от доход, и да работят за хора или организации, които истински уважават. В същото време е категоричен за опасностите от дълговете по кредитни карти, като подчертава, че високите лихви могат сериозно да попречат на финансовия напредък, и препоръчва просто правило: ако не можеш да си го позволиш, не го купувай.

Накрая Бъфет обръща внимание на човешките ценности. Той често подчертава значението на избора на правилния житейски партньор като ключов фактор за щастието. Освен това вярва, че истинското величие не се измерва с пари, власт или слава, а с доброта и отношение към другите. Според него човек трябва да живее така, че животът му да отразява ценностите, които иска да остави след себе си, като се отнася с еднакво уважение към всички – независимо от позицията или статуса им.

