Състоянието на Илон Мъск доближава 750 млрд. долара след сделка с Tesla

Очаква се той да стане първият трилионер в света

Илон Мъск е главният изпълнителен директор на Tesla и SpaceX, чието нетното богатство се доближава до 750 милиарда долара. Според индекса на милиардерите на Forbes ското той ще стане първият трилионер в света. Ръстът в състоянието му идва на фона на възстановяването на опциите за акции на Tesla и нарастващите оценки на компаниите му.

Снимка: Ройтерс

По-рано Върховният съд на щата Делауеър възстанови пакета за възнаграждение на Мъск от 2018 г., който беше отменен с решение на по-долна инстанция през 2024 г. Съдът посочи, че пълното анулиране на пакета би оставило Мъск „некомпенсиран за времето и усилията му за период от шест години“. Стойността на този пакет възлиза на около 139 милиарда долара според цената на акциите на Tesla, а упражняването на всички опции би увеличило дела на Мъск в компанията от приблизително 12,4% на 18,1%.

Успоредно с това Мъск отново привлече вниманието с изказванията си за парите и криптовалутите. След като по-рано тази година определи щатския долар и фиатните валути като „безнадеждни“, той заяви в социалната мрежа X, че „енергията е истинската валута“. Коментарът му, направен в отговор на публикация, свързваща парите с очакванията за евтина енергия и изкуствен интелект, подхрани нови спекулации, че Мъск индиректно подкрепя биткойн.

Снимка: Ройтерс

Изявленията му предизвикаха активни реакции сред поддръжниците на криптовалутите. Някои потребители определиха биткойн като „запазена енергия“, а инвеститори като Робърт Брийдлав припомниха свои по-стари прогнози, че биткойнът може да стимулира по-ефективно производство на енергия и да допринесе за повишаване на жизнения стандарт. В миналото Мъск вече е заявявал, че биткойнът не може да бъде „фалшифициран“ по начина, по който това се случва с фиатните валути.

Биткойнът, който разчита на мрежа от миньори с мощни компютри за валидиране на транзакции, консумира значителни количества електроенергия – сравними с тези на малки държави. Енергийните му нужди растат заедно с цената, тъй като все повече участници се включват в мрежата. Въпреки че подкрепата на Мъск за криптовалутите отслабна след пика по време на пандемията, той остава положително настроен към биткойна.

Финансовото състояние на Мъск се засилва и от останалите му бизнеси. SpaceX е оценена на около 800 милиарда долара след търгово предложение и се подготвя за потенциално IPO, което може да я оцени на до 1,5 трилиона долара. Делът на Мъск в Tesla се оценява на близо 197 милиарда долара без опциите, а компанията му xAI Holdings води преговори за ново финансиране при оценка около 230 милиарда долара.

