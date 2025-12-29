7 навика, на които милиардерите-клиенти на JPMorgan отдават успеха си

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Искате да бъдете толкова успешни, колкото милиардерите-клиенти на JPMorgan? Може би помислете за присъединяване към клуб за книги.
Повече от 100 милиардери-главни клиенти на JPMorgan споделиха някои от тайните си за успех в Доклада за дискусиите с главни клиенти за 2025 г., който предлага прозрения за инвестирането и начина на живот, базирани на многочасови разговори с някои от най-богатите клиенти на банката.
Седемте най-важни навика, на които главните клиенти отдават успеха, са сравнително достъпни за немилиардерите: четене, упражнения, последователност, ранно ставане, приоритизиране на задачите, поставяне на цели и време за задълбочено мислене. Повечето от анкетираните, отбелязва докладът, са съзнателни по отношение на ежедневието и времето си.
„Валутата на живота е времето. То не са пари. Мислите внимателно как харчите един долар. Трябва да мислите също толкова внимателно, колкото и как прекарвате един час“, цитиран е неназован главен клиент в доклада.
Собствените им интереси сякаш отразяват този начин на мислене. Когато ги попитали за хобитата, към които са най-запалени, прекарването на време на открито и сред природата заело първото място, докато работата се класирала на второ място, а четенето - на седмо.
Много успешни хора в различни индустрии са известни с ранното си събуждане и цененето на литературата.
Според Рафаел Бадзайг, който е прекарал пет години в интервюиране на 21 предприемачи милиардери, изградили собствено богатство, за книгата си от 2019 г. „Тайната за милиард долара“, ранното ставане е най-разпространеният навик сред тях. Почти всички милиардери, с които е разговарял, са казали, че четат често, от бизнес книги до новини и романи. Всички те са поддържали строга тренировъчна програма.
111-те директори, интервюирани от JPMorgan, чието общо нетно богатство е над 500 милиарда долара, също разкриха 10-те най-важни качества на успешното лидерство, като на първо място са почтеността, визията и емпатията.
Меките умения, включително емпатията, се оказват все по-важни в ерата на изкуствения интелект. Ръководители и експерти по трансформация на работното място вече са казвали пред Business Insider, че решаването на проблеми, емоционалната интелигентност и креативността са особено важни, тъй като технологиите започват да се справят с по-повтарящи се задачи на работното място.
Що се отнася до техния собствен бизнес, директорите заявиха в многочасовите разговори с JPMorgan, че рискът често е естествена част от управлението на компания. Много от тях казаха, че най-големите им скокове са били напускането на стабилни работни места, за да започнат нови проекти или да се присъединят към семеен бизнес.
Броят на милиардерите се увеличава и благодарение отчасти на изкуствения интелект те стават още по-богати. Заедно 2919 милиардери в света притежават 15,8 трилиона долара, според доклад на швейцарската банка UBS.
