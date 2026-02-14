Краят на сигурните убежища? Доларът и йената губят позиции

Валутите-убежища вече на са толкова сигурни

Помолете който и да е инвеститор да назове класическите валути-убежища и почти сигурно ще чуете три имена: щатския долар, швейцарския франк и японската йена. Десетилетия наред те се възприемаха като сигурно пристанище във времена на войни, финансови кризи и икономически сътресения.

Днес обаче картината изглежда далеч по-сложна. През 2025 и началото на 2026 г. именно тези „убежища“ се оказаха източник на волатилност, а инвеститорите все по-често поставят под въпрос старите пазарни истини, пише CNBC.

Падащият долар и „продай Америка“

Политиките на президента на САЩ Доналд Тръмп през 2025 г. разтърсиха глобалната търговия. Новата вълна от мита – често въвеждани и отменяни внезапно – предизвика т.нар. търговия „продай Америка“: разпродажба на американски активи, включително и на долара, който традиционно е световна резервна валута.

В своя декемврийска бележка швейцарската банка Julius Baer посочва, че „нестабилните търговски политики“ са само част от проблема. Според анализаторите и законодателната програма на Тръмп е поставила САЩ на „неустойчива траектория на дълга“. Допълнително напрежение внесе и публичният натиск върху председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, който според банката е подкопал доверието на инвеститорите.

Резултатът е видим в динамиката на доларовия индекс, който измерва представянето на валутата спрямо кошница от конкуренти. На 29 януари той се понижи с 1,3% – най-рязкото еднодневно движение от обявяването на митата през април – след изявление на Тръмп, че доларът „се справя отлично“. През 2025 г. индексът загуби 9,37%, а спадът продължи и през 2026 г., като валутата достигна най-ниските си нива от близо четири години.

Според Джордж Саравелос от Deutsche Bank статутът на долара като сигурно убежище е „мит“. Историческата корелация между долара и американските акции е близо до нула, а през последната година валутата дори се е „декорелирала“ от индекса S&P 500.

Коул Смийд от Smead Capital Management вижда дългосрочен „мечи пазар“ за долара. Той прави паралел с пазарните „мании“ от края на 90-те години, когато след пика си през 2002 г. доларът загуби около 41% от стойността си до дъното през 2008 г.

Йената: между лихвите и политиката

Японската йена, традиционното убежище в Азия, също премина през бурна година. В началото на 2025 г. валутата се търгуваше около 156 йени за долар. След сигнали от страна на централната банка за нови повишения на лихвите тя временно се засили, но остана около нивото 150 през по-голямата част от годината.

Обратът настъпи след като Санае Такаичи пое поста министър-председател. Нейната експанзионистична фискална политика доведе до разпродажба на йената и повишение на доходността по дългосрочните японски облигации. От встъпването ѝ в длъжност до 23 януари валутата отслабна с близо 6%.

Допълнителна нестабилност донесоха слухове за възможна намеса на властите при приближаване на нива от 160 йени за долар. Анализатори на ING предупреждават за „битка между пазара и властите“ около границата от 159. Според експерти от Citi значително отслабване над 160 е малко вероятно именно заради риска от интервенция.

Швейцарският франк: силен, но с цена

На този фон швейцарският франк се открои като относителния победител. Политическата стабилност на Швейцария, ниският публичен дълг и диверсифицираната икономика поддържат доверието в страната като сигурен актив.

През 2025 г. франкът поскъпна с почти 13% спрямо долара и продължи възхода си през 2026 г., достигайки 11-годишни върхове както спрямо долара, така и спрямо еврото. Въпреки кратки разпродажби, включително на 30 януари, когато инвеститорите се освободиха от злато, сребро и франкове, валутата отчете спад само в около 10 търговски дни за последната година.

Силата на франка обаче създава вътрешни проблеми. Инфлацията в страната е едва 0,1%, а основната лихва на Швейцарска национална банка е 0%. По-силен франк увеличава дефлационния натиск върху експортно ориентираната икономика.

Председателят на централната банка Мартин Шлегел заяви по време на Световен икономически форум в Давос, че институцията е „готова да се намеси на валутния пазар, ако е необходимо“. Подобни интервенции обаче носят политически риск, тъй като администрацията на Тръмп критикува подобни действия.

От UBS очакват ограничено отслабване на франка до края на годината и не виждат основания за „широкообхватни“ интервенции.

Краят на мита за сигурното убежище?

Според Матю Райън от Ebury доларът и йената „несъмнено са загубили част от блясъка си“, докато франкът се е утвърдил като предпочитаното убежище. Аналогично мнение изразява и Лий Хардман от MUFG, според когото в дългосрочен план швейцарската валута се е доказала като най-доброто средство за съхранение на стойност сред валутите от Г-10.

В свят на политически изненади, дългови рискове и намеси на централни банки, старите пазарни аксиоми изглеждат все по-малко устойчиви. Валутите-убежища остават важен инструмент за инвеститорите – но вече не гарантират спокойствие.

