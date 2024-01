Кораб за 2 млрд. долара: Цифрите зад най-големия плавателен съд Icon of the Seas (ВИДЕО)

Негов "кръстник" е футболната звезда Лионел Меси

Когато на 10 януари корабът на стойност 2 млрд. долара пристигна в Маями с музика, след като прекоси Атлантическия океан - с междинна спирка в Пуерто Рико - от корабостроителницата в Турку, Финландия, където беше построен, той беше посрещнат със салюти на пожарни лодки и развято знаме. Вълнението спря движението по протежение на пътя към Маями Бийч, който е успореден на канала за круизни кораби, съобщава CNN.

Според Royal Caribbean строителството на Icon of the Seas се оценява на 2 млрд. долара. Предишният рекордьор на Royal Caribbean - Allure of the Seas - е струвал около 1,43 млрд. долара. Това би направило Icon един от най-скъпите кораби, строени някога.

Аржентинската футболна звезда Лионел Меси дори се включи в първите фанфари на кораба като "кръстник" на Icon of the Seas, кръщавайки 20-етажния кораб на 23 януари. Корабът официално е най-големият круизен кораб в света. Пасажерите на първото му плаване - разпродаден седемдневен круиз до Източните Кариби - вече се наслаждават на някои преживявания от следващо ниво в морето.

Цените на пътуването в момента варират от 3600 долара до 100 хил. долара за седмица в зависимост от маршрута и вида на настаняването, според данни на People.

Списъкът със суперлативи и първи места на Icon of the Seas е дълъг.

Корабът може да превозва 7600 гости при пълен капацитет, заедно с 2350 души екипаж, пише CNN.

Сред атракциите на гиганта има воден парк с площ 17 000 кв. м, който в момента е най-големият в морето и се простира на палуби 16 и 17, с шест пързалки, сред които Frightening Bolt (най-високата падаща пързалка в морето - 14 м) и първите семейни пързалки в морето (Hurricane Hunter и Storm Surge).

Корабът разполага с първия конзолен инфинити басейн в морето, както и с най-големия плувен басейн в морето и най-голямата ледена арена в морето (Absolute Zero, където гостите могат да се пързалят или да гледат представление).

Около 50 музиканти и комедианти се грижат за забавлението на пътниците - това включва най-големия оркестър в морето (16 души), както и първото в морето представление на "Магьосникът от Оз".

Поставяйки нов стандарт за устойчивост, Icon of the Seas ще бъде първият кораб на Royal Caribbean, задвижван от втечнен природен газ (LNG) и технология за горивни клетки. Според круизния оператор това се очаква да намали въглеродните емисии с приблизително 30%, а серните емисии - с почти 100%.