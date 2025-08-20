Европейски град, където можеш да имаш кухня в една държава и баня в друга

В този град може да отседнете в две държави едновременно

Представете си, че седите в ресторант, поръчвате си бира, но докато отпивате капка от чашата ви се озовава... в съседна държава. Звучи абсурдно? Всъщност е напълно възможно, ако се намирате в малкия, но изключително любопитен град Барле, който е разположен едновременно в Нидерландия и Белгия.

Мозайката от граници

Снимка: iStock

Докато в Европа има и други „гранични градове“ като Нова Горица (Словения) и Горица (Италия) или Радгона (Австрия) и Горня Радгона (Словения) – то Барле е нещо съвсем различно.

Градът е разделен между Барле-Насау (нидерландската част) и Барле-Хертог (белгийската част), която представлява мрежа от 22 белгийски анклава, обградени от холандска територия. Вътре в тях пък се намират и шест холандски анклава.

Резултатът е карта, която прилича на сложен пъзел, а държавната граница буквално преминава през улици, градини, ресторанти и дори през къщи. Белите кръстове на паважа ясно маркират границата – понякога само на няколко сантиметра от мястото, където стоите.

История, написана от феодали

Странната подредба на териториите датира от XII век, когато земите са били поделени между две феодални фамилии: херцозите на Брабант (свързани със съвременна Белгия) и лордовете на Бреда (свързани с бъдещата Нидерландия).

През вековете териториалните сделки и размени правят картата все по-сложна. Когато през XIX век Белгия обявява независимост, е невъзможно да се прокара „чиста“ граница. Решението тогава е да се запази статуквото и така Барле остава разделен, но и обединен едновременно.

Живот в две държави едновременно

Снимка: iStock

Днес жителите на Барле свикват с ежедневни ситуации, които звучат като анекдот. Има къщи, в които кухнята е в Нидерландия, банята в Белгия, а спалните са разделени от границата. Разликите в законите също създават любопитни сцени. В Белгия тийнейджъри на 16 години могат да си купят бира, докато в Нидерландията трябва да чакат до 18, но границата е на няколко крачки.

Работно време на заведенията? Белгийските ресторанти затварят по-късно – затова някои нидерландски собственици просто преместили масите на белгийската страна.

Дори цените влияят на ежедневието: горивото и цигарите са по-евтини в Белгия, а храната в Нидерландия. Местните не виждат проблем в това – просто избират в коя държава да пазаруват днес.

Европа в миниатюра

Откакто Белгия и Нидерландия са в Шенген, границата е почти невидима, освен като атракция за туристи. В двата града се говори един и същи език (нидерландски), хората споделят обща кухня и традиции – от бира и сирена до пържени картофки с майонеза.

Неслучайно Барле често е наричан „Европа в миниатюра“ – малък град, в който различията съжителстват хармонично, а границата е по-скоро повод за любопитство, отколкото за разделение.

