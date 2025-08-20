1 USD
1.67423 BGN
Петрол
64.97 $/барел
Bitcoin
$113,905.0
Последвайте ни
БГ Бизнес Българите в чужбина изпращат нaй-мнoгo пapи нa poднини от тази страна, не е Германия

Българите в чужбина изпращат нaй-мнoгo пapи нa poднини от тази страна, не е Германия

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Общата сума за тази година надвишава 400 млн. евро

Българите, работещи в чужбина, са изпратили над 420 млн. евро на своите роднини и близки през първото тримесечие на годината. Това показват данни на Българската народна банка (БНБ). 

От коя страна се изпращат най-много пари?

Данните показват, че най-много средства се изпращат от диаспората в САЩ. Средствата са в размер на 77,6 млн. евро. Втората страна в класацията е Герматия с изпратени 76 млн. лв., а третата е Великобритания с изпратени 74,2 млн. лв. 

След тези държави застава Испания, където работещите българи там са изпратили на своите роднини 40,6 млн. евро в периода януари-март 2025г.

Общата сума от 420 млн. евро е с 66 млн. евро повече от същия период на 2024 г. 

Парите, които българите зад граница пращат у нас се разходват предимно в потребление, което увеличава приходите от ДДС в държавната хазна. Домакинствата, които са подпомагани от чужбина, харчат парите в по-малките населени места, което има положителен ефект и върху местния бизнес.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

