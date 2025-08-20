Ново мини labubu вдига акциите на Pop Mart

Какво показват последните числа?

Китайската компания Pop Mart обяви, че приходите ѝ за първата половина на 2025 г. са достигнали 13,88 млрд. юана (приблизително 1,66 млрд. евро), което представлява ръст от 204 % на годишна база. Нетната печалба е скочила с 386 % до 4,68 млрд. юана (приблизително 559,4 млн. евро), като надмина прогнозите на анализаторите.

След публикуването на резултатите цената на акциите в Хонконг се повиши с повече от 12,5% в рамките на търговската сесия в сряда.

Кои са двигателите на растежа?

Снимка: Ройтерс

„The Monsters“, серията, в която влиза популярната кукла Labubu, е донесла 4,81 млрд. юана (≈ €575 млн.) или 34,7 % от общите приходи. Около 40 % от продажбите са реализирани извън континентален Китай, което подчертава глобалната привлекателност на марката.

Какво прави Labubu толкова желана?

Част от успеха се дължи на т.нар. blind-box опаковки - клиентът разбира какъв модел е закупил едва след отваряне на кутията. Популярността се подхранва и от публични личности като Дуа Липа, Ким Кардашиян и Дейвид Бекъм, които споделят куклите в социалните мрежи.

Къде се разширява Pop Mart?

Снимка: Ройтерс

След откриването на първия си европейски магазин в Лондон през януари 2022 г. компанията вече управлява близо 600 магазина и около 2600 вендинг машини в повече от 30 държави. Планира се навлизане в Близкия изток, Централна Европа, както и в Централна и Южна Америка. В САЩ Pop Mart има около 40 търговски обекта и възнамерява да отвори още 10 до края на 2025 г.

По време на конферентния разговор за резултатите главният изпълнителен директор Уан Нин съобщи, че „още тази седмица“ ще бъде пусната мини версия на Labubu, предназначена за закачане към мобилни телефони. Той допълни:

„На път сме да изпълним целта си за приходи от 20 млрд. юана през 2025 г.; 30 млрд. тази година също трябва да е съвсем постижимо.“

Устойчив ли е този бум?

Някои анализатори остават предпазливи.

„Манията по елфоподобните кукли Labubu носи значителни печалби и паричен поток“, коментира Дани Хюсън, ръководител финансови анализи в AJ Bell.

„Потребителите обаче могат да бъдат капризни при подобни моди и Pop Mart ще трябва усилено да надгражда постигнатото, за да не остане еднодневка.“

