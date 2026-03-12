Колко струва ракетната мощ на Иран?

От години страната инвестира в една от най-мащабните ракетни програми в света

В продължение на десетилетия Иран инвестира в една от най-мащабните ракетни програми в света. За разлика от много държави, които разчитат основно на модерна авиация и скъпи оръжейни системи, Техеран изгражда военната си стратегия около балистични ракети, крилати ракети и безпилотни системи.

Тази стратегия има както военна, така и икономическа логика: сравнително евтини оръжия, произведени в големи количества, могат да създадат огромни разходи за противниковата противоракетна отбрана. Но колко всъщност струва ракетната мощ на Иран?

Цената на една ракета

Иран разработва различни типове ракети – от къс обсег до балистични ракети със среден обсег, способни да поразяват цели на над 2000 километра.

Цената на една ракета варира значително според сложността, обсега и системите за насочване, пише Trendzmena.

По оценки на военни анализатори:

ракети с къс обсег могат да струват между 200 000 и 500 000 долара

по-големи балистични ракети струват приблизително 1–2 млн. долара

модерни системи с по-голяма точност могат да достигнат 5–10 млн. долара за единица

Тези стойности са значително по-ниски от цената на много западни ракетни системи. Основната причина е, че иранската индустрия залага на по-опростени технологии и масово производство.

Когато се използват десетки или стотици ракети едновременно, цената на операцията нараства бързо.

Военни анализи показват, че масирана атака със стотици ракети може да струва между няколкостотин милиона и над 2 милиарда долара, в зависимост от използваните системи.

Въпреки това подобни операции често са икономически изгодни от гледна точка на нападателя. Причината е, че противоракетната защита е много по-скъпа.

Снимка: Ройтерс

Например една противоракетна система може да изразходва ракети на стойност, за да прехване една атакуваща ракета, която струва значително по-малко.

Ракетната програма не се изчерпва с производството на самите ракети. Тя включва научноизследователска дейност, тестове и разработки, производство и инфраструктура, обучение и поддръжка.

Според оценки между 10% и 20% от отбранителния бюджет на Иран се насочва към ракетни и космически технологии. Това означава няколко милиарда долара годишно, инвестирани в развитието на тази индустрия.

Част от тези средства се използват за разработване на по-прецизни системи за насочване, по-мобилни пускови установки и подземни ракетни бази.

Колко струва целият ракетен арсенал

Точният брой ракети в иранския арсенал не е публичен. Анализатори обаче предполагат, че страната разполага с няколко хиляди ракети с различен обсег.

Ако се използва приблизителна средна цена от 1–3 млн. долара на ракета, общата стойност на този арсенал може да достигне десетки милиарди долари.

Към това трябва да се добавят и разходите за производство на нови ракети всяка година, както и модернизация на съществуващите системи.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN