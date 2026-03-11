Войната в Иран разклаща петролния пазар, колко сериозно е положението?

Атаки срещу рафинерии и напрежение около Ормузкия проток повишават несигурността на енергийните пазари

Ескалацията на конфликта около Иран започва да оказва все по-осезаемо влияние върху глобалния енергиен сектор. Военните действия, атаките срещу енергийна инфраструктура и напрежението около ключови транспортни маршрути за петрол създават риск от прекъсвания на доставките и повишена волатилност на международните пазари.

Анализатори предупреждават, че дори ограничени удари по рафинерии, терминали или транспортни коридори могат да окажат значително влияние върху цените на суровия петрол. Причината е, че голяма част от световните доставки преминават през стратегически тесни морски маршрути като Ормузкия проток, през който се транспортира около една пета от световния петрол.

На този фон няколко държави в Близкия изток вече усещат директния икономически и енергиен ефект от конфликта.

Бахрейн: удар по рафинерия и риск за износа на горива

Един от първите преки удари по енергийната инфраструктура беше регистриран в Бахрейн. Според местните власти дрон и балистична ракета са ударили индустриалната зона Маамеер, където се намира ключова част от рафинерията на Bapco Energies.

Пожар е избухнал в едно от съоръженията на комплекса, разположен на остров Ситра край столицата Манама. Макар официално да няма жертви и рафинерията да продължава работа, инцидентът подчертава уязвимостта на енергийната инфраструктура в региона.

Това е особено чувствително за Бахрейн, тъй като страната разчита почти изцяло на една основна рафинерия за преработка и износ на горива. Съоръжението обработва както местен петрол, така и суровина, доставяна по тръбопровод от Саудитска Арабия, а около 95% от произведените горива се изнасят за Азия, Африка и Близкия изток. Анализатори отбелязват, че дори ограничени щети върху подобни съоръжения могат да засегнат регионалните доставки на рафинирани продукти и да увеличат несигурността на енергийните пазари.

ОAE: спад на производството заради напрежението в Ормузкия проток

Напрежението около Ормузкия проток вече влияе и върху добива на петрол в региона. Обединени арабски емирства са намалили производството си с близо 500 000 барела на ден до 800 000 барела дневно. Причината е рискът от прекъсване на морските доставки през Ормузкия проток, който е една от най-важните петролни транспортни артерии в света. Когато износът се затрудни, производителите са принудени да ограничават добива, за да не се запълнят бързо складовите им мощности.

Подобна ситуация се наблюдава и в други държави от региона. Ирак също е намалил производството си, тъй като несигурността около морските маршрути усложнява планирането на износа.

Саудитска Арабия: намаляване на добива и търсене на алтернативни маршрути

Саудитска Арабия също започва да усеща натиска върху енергийния сектор. Националната петролна компания Saudi Aramco е започнала да намалява добива от някои находища, според информации на международни медии.

Кралството разполага с алтернативен маршрут за част от износа си чрез тръбопровода Изток–Запад към Червено море, който може да транспортира около 5 милиона барела дневно. Този капацитет обаче е по-малък от обичайния обем на износа през Ормузкия проток.

Анализатори предупреждават, че ако морските доставки останат ограничени, складовите съоръжения в страната могат постепенно да се запълнят, което би наложило допълнително намаляване на производството.

Египет: поскъпването на петрола удря икономиката

Войната вече оказва пряк ефект и върху икономиките извън Персийския залив. Египет повиши цените на бензина и дизела с около 16% заради поскъпването на суровия петрол и отслабването на местната валута.

Правителството обаче продължава да субсидира дизела и бутилките с газ за домакинствата, тъй като тези горива са ключови за транспорта и ежедневните разходи на населението. Дизелът остава един от най-широко използваните енергийни източници в страната и всяко увеличение в цената му бързо се пренася в инфлацията. Според изчисления на властите всяко увеличение на цената на петрола с 1 долар над заложеното в бюджета може да увеличи държавните разходи с над 4 милиарда египетски лири годишно.

Затова правителството вече подготвя антикризисни мерки. Сред тях са ограничаване на разходите, намаляване на енергийното потребление и подготовка на социални програми за подкрепа на домакинствата.

Какво означава това за глобалния петролен пазар

Комбинацията от военни удари по инфраструктура, намалено производство и риск за транспортните маршрути създава условия за повишена нестабилност на енергийните пазари.

Ако напрежението в региона продължи и трафикът през Ормузкия проток бъде сериозно нарушен, експертите предупреждават, че глобалните доставки на петрол могат да се свият, което би довело до нов ръст на цените на международните пазари. Така войната около Иран постепенно се превръща не само в геополитическа криза, но и в ключов фактор за глобалната енергийна сигурност.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN