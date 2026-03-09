Ключов остров за иранския петрол остава извън обсега на ударите на САЩ и Израел

Опит за превземане би лишил режима в Техеран от жизненоважен източник на приходи

Иранският остров Харг - малка, но стратегически важна ивица земя в северната част на Персийския залив, остава непокътнат от действията на САЩ и Израел, въпреки че конфликтът в Близкия изток навлиза във втората си седмица, предаде Си Ен Би Си.

Островът, разположен на около 15 мили (24 км) от иранския континентален бряг, е ключов за петролната индустрия на Техеран. Смята се, че около 90 на сто от износа на суров петрол преминава през него преди танкерите да преминат през Ормузкия проток. Оценява се, че островът има товарен капацитет от около 7 милиона барела дневно. Поради това Харг има значително икономическо значение за Иран, което го превръща в силно уязвим към военни действия, въпреки че експерти смятат, че опит за превземане би изисквал наземна операция – риск, който САЩ засега не са склонни да предприемат.

Анализатори предупреждават, че всяка атака срещу острова би довела до допълнителна нестабилност на енергийните пазари, при положение че цените на петрола вече надхвърлят 100 долара за барел. Опит за превземане би лишил режима в Техеран от жизненоважен източник на приходи и би предоставил стратегическо предимство на САЩ при бъдещи преговори, посочват експерти, сред които и Петрас Катинас, изследовател в областта на климата, енергетиката и отбраната в Кралския институт на Обединените въоръжени сили (RUSI – Royal United Services Institute).

„Разбира се, корабоплаването в момента през Ормузкия проток е преустановено и Иран така или иначе не може да продава петрол, но в перспектива превземането му би дало на САЩ предимство по време на преговорите, независимо кой режим е на власт след края на военната операция“, каза Катинас за Си Ен Би Си, добавяйки, че „все пак завземането (му) би изисквало операция на сухопътни войски, която тази (президентска) администрация изглежда към момента се колебае да предприеме“.

Фючърсите на суровия петрол достигнаха най-високите си нива от средата на 2022 г., след като през уикенда САЩ и Израел извършиха нови въздушни удари. Атаките поразиха няколко ирански енергийни обекти, включително депа за съхранение на петрол, което сигнализира за нова фаза на войната, докато кризата в Близкия изток навлиза в десетия си ден. Международният бенчмарк сорт Брент с доставка през май се търгуваше с почти 16 на сто по-високо до 107,18 долара за барел, като преди това бе отбелязал по-високи стойности, докато американският лек суров петрол с доставка през април се повиши с 12,5 на сто до 102,1 долара за барел.

„Ако президентът Тръмп реши да завземе този ключов (енергиен) център, това би нанесло значителен удар на иранския режим като го лиши от критичен източник на приходи. Подобен ход би напомнил за американската интервенция във Венецуела в началото на годината, когато САЩ ефективно поеха контрола върху нефтения сектор на страната“, каза за Си Ен Би Си Тамас Варга, петролен анализатор в брокерската компания „Пи Ви Ем Енерджи“ (PVM Energy).

„Докато това може да означава възобновяване на износа на ирански петрол под наблюдението на САЩ, ако Ормузкият пролив бъде отворен, островът ще остане уязвим за атаки с дронове от Иран. Възможна окупация на острова от САЩ би усложнила още повече вече сложната ситуация“, добави той.

Около 20 на сто от световния петрол и газ преминават през Ормузкия проток, но корабоплаването почти спря след началото на военните действия.

Според Марк Густафсон, американски служител по националната сигурност, заемал висши длъжности в администрациите на президентите Барак Обама, Доналд Тръмп и Джо Байдън, включително като ръководител на Ситуационната зала на Белия дом (централният команден и координационен център на Белия дом при кризи и спешни ситуации), президентът Тръмп може да бъде склонен да нареди опит за превземане на остров Харг по няколко причини - възможност за ключов имиджов триумф, стратегическа бариера за американските сили от континентален Иран и шанс за максимално влияние върху иранския режим.

Той обаче предупреждава, че всяка такава операция е високорискова. Превземането му би изисквало разполагането на американски войски и вероятно би превърнало острова в мишена за ирански дронове в следващите седмици.

Густафсон предупреди също, че тези действия може да повишат допълнително цените на петрола, а дори е възможно Техеран да предприеме действия за саботаж на петролопровода, който захранва острова.

„Има един аспект, за който сякаш никой не е говорил – остров Харг“, посочва през Си Ен Би Си Ян ван Ек, главен изпълнителен директор на компанията за управление на фондове „ВакЕк“ (VanEck).

„През него се изнася 90 на сто от иранския петрол – това е ключова стратегическа точка за световния енергиен поток. Подобно на Венецуела, Тръмп може да се опита да използва контрола върху петролния износ и валутата им като лост срещу Иран“, допълни Ван Ек, цитиран от БТА.

