Кои борси са най-силно ударени от войната с Иран

Блокадата на Ормузкия проток разтърси пазарите

Финансовите пазари си подават топката един на друг, Азия гледа към „Уолстрийт“ и се ориентира спрямо нея. Европа се вглежда в Азия, отчита основното настроение и след това се насочва към Ню Йорк. Нюйоркската борса задава темпото – освен в празнични дни или по време на кризи.

Атаката на САЩ и Израел срещу Иран и ответната реакция на ислямската република чрез блокиране на Ормузкия проток силно разклати пазарите. Реакциите обаче се оказаха различни. В Токио индексът Nikkei се срина с над шест процента от уикенда насам, докато германският DAX загуби около четири процента. За сравнение, Dow Jones в Ню Йорк се понижи „само“ с 1,7 процента от началото на седмицата, пише изданието Tagesschau.

Петролното снабдяване като решаващ фактор

Както винаги в региона, става дума за петрола. „Япония е най-уязвима в краткосрочен план, тъй като силно зависи от вноса на изкопаема енергия от региона“, казва Винченцо Алфано, фонд мениджър в Union Investment. Страхът от недостиг на доставки натежава най-вече върху износната индустрия. Тази тревога е и обяснение защо пазарите в САЩ показват по-голяма устойчивост от японските. „Ако в САЩ липсва петрол, просто се добива повече“, обяснява Алфано. „Съединените щати практически са самодостатъчни, защото изнасят повече петрол, отколкото внасят.“

Петролът остава смазката на икономиката. Когато се оскъпи, това струва растеж. Скоковете в цените също спъват икономическата активност, защото компаниите трябва да плащат повече. В тази област САЩ вече имат „по-дебела кожа“, отбелязва Крис-Оливър Шикентанц от управляващото дружество Capitell. „Поскъпване на петрола с десет долара намалява растежа в САЩ с 0,1 процентни пункта“, казва Шикентанц. „В Япония загубата на растеж достига до 0,5 процентни пункта.“

Индустриалните държави са по-силно засегнати

Икономиката на САЩ се опира предимно на услуги и технологии. Жаждата за петрол е по-ниска, отколкото в големите индустриални държави като Япония или Западна Европа. Предимство за Европа е, че тя не зависи толкова силно от доставките от Близкия изток, колкото Япония, посочва експертът. Предлагането може да бъде запазено, но цените въпреки това се покачиха.

Не става дума само за петрол, когато пазарите гледат към Иран, а и за търсенето на т. нар. „сигурни убежища“. В кризисни времена инвеститорите изтеглят капитала си от рискови ангажименти и го преместват на сигурно, купуват облигации с фиксиран доход, а напоследък и акции в САЩ. „Американските борси се смятат за сигурни убежища във времена на несигурност“, казва фонд мениджърът Алфано. „Причината е, че акциите на големите американски компании се възприемат по целия свят като стабилна инвестиция.“

„Понякога е добре да се осребрява“

Съществува и още една по-прозаична причина защо американските акции се задържаха по-добре в кризата от азиатските и европейските. Капиталовият стратег Шикентанц подчертава, че икономическата политика на президента Доналд Тръмп не е непременно изтласкала американските борси във фаворитска роля. „Азиатските борси се представиха по-добре от американските от началото на годината“, отбелязва Шикентанц. „Затова е по-изгодно да се прибират печалби там, отколкото да се реализират загуби другаде.“

Подобно важи и за златото. През последните месеци благородният метал поскъпна толкова, че в ролята си на сигурен пристан вече изглежда изчерпан.

