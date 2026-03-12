След охлаждането: Цената на петрола отново надхвърли 100 долара

Скокът е налице въпреки рекордното пускане на петрол на световния пазар

За една нощ цената на петрола отново скочи над 100 долара за барел, , три дни след като достигнаха четиригодишен връх, тъй като войната на САЩ и Израел с Иран продължава да оказва историческо въздействие върху световните доставки на гориво, пише CNN.

Скокът дойде въпреки че 32 държави, включително САЩ и други развити икономики, се съгласиха по-рано в сряда за рекордно пускане на петрол на световния пазар.

Как се движат цените?

Брент, световният бенчмарк за петрол, се движеше около 100 долара за барел в четвъртък през нощта, което е увеличение с 8,7% за деня. Междувременно, WTI, американският бенчмарк, също скочи с 8,7% до 94,8 долара.

С продължаващия конфликт в Близкия изток, Ормузкият проток, който е критичен маршрут за превоз на петрол, през който се превозва приблизително една пета от световното дневно производство на петрол, остава на практика затворен, като Иран атакува кораби, опитващи се да преминат през него.

Воатилност на цените на петрола

В отговор Саудитска Арабия, която е най-големият износител на петрол в света, е принудена да пренасочи морската си търговия към западните си пристанища в Червено море, за да избегне пролива. Много други държави от Персийския залив също са били обект на атаки по отношение на енергийната си инфраструктура и са намалили производството си.

Цените на петрола претърпяха огромна волатилност, откакто САЩ и Израел удариха Иран преди повече от седмица, като в неделя скочиха до близо 120 долара за барел за суровия петрол сорт Brent, преди да се охладят през следващите дни.

Вчера страните членки на Международната агенция по енергетика единодушно се съгласиха да освободят 400 милиона барела петрол – най-голямото освобождаване на аварийни запаси от петрол в историята.

Рекордното количество далеч надхвърля 182-те милиона барела петрол, които страните пуснаха на пазара на два транша през 2022 г., когато Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна.

Но завръщането на цените на петрола над 100 долара предполага, че освобождаването на пари изглежда не е достатъчно, за да успокои нервността на инвеститорите относно продължаващото прекъсване на енергийните доставки, причинено от почти пълното затваряне на Ормузкия проток.

