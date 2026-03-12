Tesla получи лиценз за доставка на електроенергия във Великобритания

Разрешението е влязло в сила в сряда

Компанията Tesla Energy Ventures Limited, дъщерно дружество на американския автомобилостроител Tesla, създадено за търговия и доставка на електроенергия, е получила лиценз от британския енергиен регулатор Ofgem, което й позволява да доставя електричество на домакинства и компании във Великобритания, предаде Ройтерс.

Разрешението е влязло в сила в сряда след продължил няколко месеца процес на оценка, съобщи БТА.

От регулатора уточняват, че лицензът се отнася единствено до дейности по доставка на електроенергия и е отделен от вече съществуващия лиценз за производство на електроенергия, притежаван от Tesla Motors Limited, също подразделение на автомобилостроителя, което управлява част от дейностите на компанията във Великобритания, свързани основно с енергийна инфраструктура и електроенергийно производство.

