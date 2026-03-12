×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1581 BGN
Петрол
99.63 $/барел
Bitcoin
$69,564.0
Последвайте ни
1 USD
1.1581 BGN
Петрол
99.63 $/барел
Bitcoin
$69,564.0
Свят Tesla получи лиценз за доставка на електроенергия във Великобритания

Tesla получи лиценз за доставка на електроенергия във Великобритания

Свят

bTV Бизнес екип

Разрешението е влязло в сила в сряда

Компанията Tesla Energy Ventures Limited, дъщерно дружество на американския автомобилостроител Tesla, създадено за търговия и доставка на електроенергия, е получила лиценз от британския енергиен регулатор Ofgem, което й позволява да доставя електричество на домакинства и компании във Великобритания, предаде Ройтерс.

Разрешението е влязло в сила в сряда след продължил няколко месеца процес на оценка, съобщи БТА.

Колко струват на САЩ 6 дни от войната в Близкия изток?

От регулатора уточняват, че лицензът се отнася единствено до дейности по доставка на електроенергия и е отделен от вече съществуващия лиценз за производство на електроенергия, притежаван от Tesla Motors Limited, също подразделение на автомобилостроителя, което управлява част от дейностите на компанията във Великобритания, свързани основно с енергийна инфраструктура и електроенергийно производство.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата