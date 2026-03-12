Тази страна, извън ЕС, е най-големият доставчик на стоки за България

Износът на България към трети страни пада, а дефицитът мина 1 милиард евро

България стартира 2026 година с тревожен сигнал от външната си търговия. Предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ)п оказват, че през януари износът към т.нар. трети страни, държави извън Европейския съюз, се свива осезаемо, докато вносът продължава да расте. Резултатът е търговски дефицит от над 1 милиард евро само за месец.

Износът се свива

През януари 2026 г. българският износ към трети страни достига 1.012 млрд. евро, което е спад от 9% спрямо същия месец на миналата година. Най-важните пазари за българските стоки остават Турция, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Северна Македония, Украйна, Алжир. Заедно тези държави формират почти половината - 47.4% от целия износ към страни извън ЕС.

Любопитно е, че на фона на общия спад има и сектор с впечатляващ скок. Най-голям ръст е отчетен при мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход, където увеличението достига 175%.

В същото време минералните горива, масла и подобни продукти бележат драматичен срив – спад от над 72%, което е един от основните фактори за намаления общ износ.

Вносът расте

Докато износът намалява, вносът в България от трети страни се увеличава. През януари той достига 2.044 млрд. евро, което е ръст от 5.3% на годишна база. Най-големите доставчици на стоки за България са Турция, Китай, Бразилия, Украйна. Силно увеличение се наблюдава при машини, оборудване и превозни средства, където ръстът достига 57.7%.

Обратната тенденция се вижда при мазнини, масла и восъци, чийто внос намалява с 46.5%.

Дефицитът: над 1 милиард евро

Комбинацията от по-слаб износ и по-силен внос води до сериозен дисбаланс. Търговското салдо на България с трети страни през януари 2026 г. е отрицателно и достига 1.0319 млрд. евро. Това означава, че страната е внесла стоки за над два пъти по-голяма стойност, отколкото е изнесла към тези пазари.

Какво означава това?

Първият месец на годината показва няколко важни тенденции, а именно, че българската икономика остава силно зависима от внос. Освен това енергийният сектор влияе силно върху динамиката на износа, а машини и техника заемат все по-голям дял във вноса.

Ако тези тенденции се запазят, 2026 г. може да се окаже година на нарастващ външнотърговски натиск върху българската икономика.

